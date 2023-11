Prizori koji su rasplakali Balkan: ‘Tugica mila spava u kontejneru, ovo je da ti srce pukne’

Autor: N.K

“Nije mrtav, nije povrijeđen. Nije ni smeće, samo mu je hladno, a ulica je surova prema onima koji na njoj žive”, glasi početak objave o psu lutalici koja je rasplakala cijelu regiju.

Mrežama se proširila snimka psa objavljena na stranici za udomljavanje napuštenih pasa s ulica Užica u susjednoj Srbiji.





Kako se vidi na fotografijama, vrlo umiljat, ali izmučen pas, spava u kontejneru među hrpom smeća kako bi se sklonio od hladnoće koju je donio mjesec studeni.

Surov je život na cesti

Životinje su snalažljive, neke više, neke manje. Nagon za preživljavanjem osnova je svakog živog bića, pa tako i ovaj napušteni jadničak koristi svaku priliku koja mu se pokaže, kada već nema čovjeka koji bi mu pružio barem osnovno, sklonište i hranu.

On nema nikoga na ovom svijetu, osim samog sebe i iako je našao način kako da se snađe, to nije život za živo biće koje je čovjek kroz godine učinio ovisnim o sebi.

“Instinkt za preživljavanjem je jedino što im svima ostane kada mi uvečer odemo svojim toplim kućama, a oni ostanu vani. Kada muka natjera, i u smeću može biti spas. Pa se, nekako ironično, njegov život svede na smeće, ono u koje je uvečer legao, i ono koje ga je jedno jutro na ulicu izbacilo. Ali, on sam nije smeće. Ni smeće, ali to još na početku rekosmo. On je samo pas. Pas u kontejneru. I samo želi preživjeti”, stoji u objavi na stranici “Udomljavanje napuštenih životinja”.









Ljudi su ispod objave mahom pisali kako im srce puca od ovih tužnih prizora. “Ovo je poražavajuće, slika i prilika propale države”, stoji u jednom od komentara.

“On je sam anđeo, bezgrešan i predobar. Nema te životinje koja ne valja”, rekla je jedna pratiteljica. “Tugica mila, srce, nije ona kriva što živi u svijetu zvijeri”.

Nakon objave njegove tužne priče, našlo se mnogo pojedinaca koji su predlagali da mu se napravi kućica, međutim, to nije bilo moguće rješenje jer ljudi takve kućice bacaju jer nitko ne želi pse lutalice u sklepanim kućicama pored svojih ulaza. Ipak, priča je dobila sretan kraj.

Prošla su 24 sata od objave, a onda su volonteri objavili novu fotografiju. Na njoj se vidi kako taj isti pas uživa u maženju, a uz to su napisali kako više – ne spava u kontejneru.