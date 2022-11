PRIZOR ŠOKIRAO SOBARICU: Tijelo poznatog glumca pronađeno potpuno golo u ormaru u neobičnom položaju

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Glumac David Carradine, najpoznatiji po ulozi Billa u popularnom Tarantinovom filmu “Kill Bill“, preminuo je još 2009. godine, no do današnjeg dana nije razriješen misterij njegove smrti. Njegovo tijelo pronađeno je na Tajlandu, u prilično nevjerojatnim okolnostima.

Naime, glumca su pronašli potpuno golog u ormaru, i to u stajaćem položaju. Imao je jedan konop omotan oko vrata, a drugi oko spolnog organa. Konopi su bilo spojeni i zakačeni za ormar. Prema rezultatima nalaza, ne radi se o samoubojstvu, već se sumnja da je bila riječ o slučajnoj smrti uzrokovanoj gušenjem.

Suicidalne misli pratile su ga cijeli život

Jednom je Carradine šokirao svojom izjavom da o samoubojstvu razmišlja još od djetinjstva te da ga je umalo počinio kao petogodišnjak. “Otac me je spasio tada, ali mi je oduzeo kolekciju stripova i spalio ih”, prepričao je glumac. Razlog tomu bilo je saznanje da on i brat nemaju iste očeve. Roditelji su mu se rastali jer je njegov otac želio je veliku obitelj, a majka je bez očeva znanja počinila više pobačaja. Kada je otac to saznao, odlučio se rastati.





Pred smrt je otputovao na Tajland kako bi snimao film „Stretch“ te je odsjeo u jednom luksuznom hotelu. Beživotno tijelo glumca pronašla je sobarica, nakon čega je izvršena autopsija i pokrenuta istraga. Njegova obitelj odmah je odlučno izjavila kako definitivno nije riječ o samoubojstvu. Tragova borbe nije bilo, a soba je bila zaključana iznutra. Konopce koji su obavijali njegovo tijelo skinuti su s hotelskih zavjesa, koje je po svemu sudeći uzeo sam glumac.

Glumčeva udovica podnijela je tužbu protiv kompanije koja je radila na spomenutom filmu, tvrdeći da je njegov asistent bio dužan da pomogne Carradineu da se snađe u Bangkoku, ali ga je napustio noć prije nego što je policija našla tijelo.

U tom trenutku glumac je imao 72 godine, a osim supruge, za njim je ostalo troje djece. Osim u dvama nastavcima Tarantinovog najpopularnijeg filma, Carradine je glumio i u drugim, nešto manje poznatim filmovima, poput “Ptica na žici”, “Zatvorska posla” i “Smrtonosna utrka.”