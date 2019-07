PRISJELI IM I ODMOR I FOTKANJE: Cura i dečko roditeljima poslali selfie, pa propali u zemlju; ‘Tata je zumirao’

Kada je ovaj par odlučio poslati zajedničku fotografiju s odmora njezinim roditeljima, nije ni slutio da će ih taj potez duboko posramiti, i to sve zbog intimnog detalja koji im se potkrao. Kelsey (22) podijelila je selfie iz spavaće sobe, no njezin je otac vrlo brzo uočio bočicu na fotografiji, zbog koje se dečko njezine kćeri posramio.

sorry dad. Will not be sending more holiday pics in a hurry x pic.twitter.com/pkdXa99znR

— kels💫 (@_k3lsxo) 6 July 2019