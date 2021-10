‘PRIPREMI SVOJU DJECU NA ŽIVOT BEZ TATE…’ Nacional objavio novu porciju Severininih SMS poruka, tvrde da je zbog prijetnji pod istragom USKOK-a!

Autor: Š. P.

Dok Severina u svojoj pravno-medijskoj bitci proziva institucije i pojedince, neki od njih uzvraćaju istom mjerom. Tjednik Nacional objavio je, naime, bombastičnu priču o sudskom vještaku koji se uklonio iz slučaja skrbništva. Razlog – tvrdi da mu je Severina slala prijeteće poruke i ucjenjivala ga.

Na ključnom ročištu, prije izricanja drugostupanjske sudske odluke, u svojstvu svjedoka nije se pojavio sudski vještak, točnije, psihijatar koji je s psihologinjom autor vještačenja ključnog za odluku o skrbništvu nad maloljetnim sinom – upravo to je, piše Nacional, tema istrage državnog odvjetništva.

Prijava Državnom odvjetništvu je, stoji u Nacionalu, anonimna te napisana “izuzetno dramatično i precizno”. Osim Severine, prijavljen je, piše Nacional, i njezin menadžer Tomica Petrović.

U njoj, piše Nacional, stoji da je vještak, kojem nije objavljen identitet, “dobivao višestruke prijeteće poruke koje mu je osobno uputila Severina Kojić, a u kojima od istog zahtijeva da ne dođe na Sud u Splitu, koji se trebao održati 5. srpnja 2021., jer da će inače objaviti u medijima informacije i slike vezane uz privatni život vještaka, a iz čega će biti vidljivo da vještak ima intimnu vezu (nadalje se precizira s kim, op.a.). To je izrazito neugodno i kompromitirajuće za vještaka, jer on je oženjen i otac troje i otac troje djece”.

Ukratko, nakon što je došao u Split, Severina je vještaku navodno slala poruke iz kojih je bilo jasno da ona u svakom trenutku zna gdje se on nalazi.

“Točno u trenucima kada je vještak uoči suđenja doputovao u Split, od Severine Koji primio je poruku u kojoj mu je napisala ‘dobro došao u moj grad’. Nedugo potom, baš kada je stigao u hotel, napisala mu je poruku ‘dobro došao u moj hotel’. Nešto kasnije poručila mu je da će njegovoj supruzi otkriti s kim je doputovao u Split ako se pojavi na sudu. Vještak zbog toga nije došao na sud. Ali njegovoj supruzi svejedno su javili s kim je on doputovao u Split”, rekao je izvor Nacionalu.

Jergović će pisati o tvom nalazu. Mojmiri RTL sam poslala tvoj nalaz i osvrt na 25 strana od pravog dječjeg psihijatra iz Splita. On će pričat. Pripremi svoju djecu na život bez tate koji će završit u zatvoru.

Niste uspjeli bagro.

Ne želim da se tvoja djeca boje, ali želim ti da drhtuljiš i strepiš kao ja sve ove godine zbog jednog psihopate koji je poplaćao sve

Jedva čekam da vas sve pohapse. Reci prijateljici sutkinji da smo nju ostavili za kraj. Ganjat ću vas do kraja. Ravnateljicu škole, sutkinju i tebe. Sve što si dobio ćeš trošit na tužbe i advokate…









Severina je spomenutog psihijatra ranije prijavila USKOK-u, a na sudu je izjavila da joj je on priznao kako je žrtva brojnih pritisaka u donošenju odluke. Isti je to čovjek s kojim se jedne ljetne večeri 2020. godine našla u maksimirskom parku, nudeći mu papire o kronologiji događaja koje on nije htio uzeti, ali joj je navodno priznao da je sutkinja Tea Golub od njega tražila da o Severini govori – isključivo negativno.

Poslali smo upit odvjetničkom timu Severine. Objavit ćemo ga čim i ako ga dobijemo.

