PRIPAZITE NA UDALJENOST: Donosimo koliko štetno može biti gledanje i puštanje vatrometa!

Autor: dnevno.hr

Mnogi od nas vode se onim da se loše stvari događaju drugima, a ne meni pa tako i ovu temu štetnosti pirotehnike na sluh nerijetko uzimamo zdravo za gotovo.

No, to i nije baš istina, prenosi MissZdrava, Vatromet i petarde proizvode zvuk jačine između 150 i 175 decibela. Za usporedbu, to je više od buke koju stvara pneumatska bušilica za beton (130 dB) ili mlazni zrakoplov (150dB).

Rakete i petarde stvaraju iznimno snažne zvučne valove koji mogu dovesti do puknuća bubnjića ili oštećenja unutarnjeg uha, što ostavlja trajne posljedice na sluh. No dvije su stvari koje imaju utjecaj na oštećenje sluha. Prva je udaljenost od izvora buke – što se bliže nalaziš izvoru (petardi ili raketi), to su šanse za oštećenje veće, a druga je stvar jačina same buke.

Naime, prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, odrasle osobe ne bi smjele biti izložene višem od 140 decibela maksimalnog zvučnog tlaka, dok je za djecu taj prag nešto manji, pa iznosi 120 dB. To znači da bismo se, ako raketa eksplodira na 170 dB, trebali nalaziti najmanje 15 do 20 metara dalje da bismo bili na sigurnoj udaljenosti i izbjegli rizik od oštećenja sluha, dok bi djeca od izvora buke trebala biti udaljena čak 50 do 60 metara.