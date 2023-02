‘PRIPADAŠ PAKLU, OSTAVI DJECU NA MIRU!’ Slavnog pjevača napali u parku: Optužuju ga za pedofiliju i sotonizam

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Otkako je britanski pjevač Sam Smith objavio spot za svoju novu pjesmu naziva “I’m Not Here To Make Friends”, reakcije na njegov rad ne prestaju pristizati. Kontroverzne scene spota mnogi su protumačili kao normaliziranje pornografije, a nikako im nije jasno zašto spot na platformi YouTube nije ograničen prema uzrastu.

“Djeca i tinejdžeri ovo mogu gledati bez ikakvih restrikcija. Živimo u vremenu u kojem se pornografija pokušava normalizirati”, rekla je novinarka Alex Phillips u emisiji “Good Morning Britain”.





Dodatno je uznemirio javnost kada je s Kim Petras izveo pjesmu “Unholy” na dodjeli Grammyja. Taj je nastup mnoge razljutio, do te mjere da se neki nisu mogli suzdržati kada su ga susreli na ulasku u njujorški zoološki vrt.

“Ti pripadaš paklu, Sam Smith pripada paklu! Ostavi djecu na miru! Ti si zao!” čuju se uzvici na snimci koja je osvanula na Twitteru.

This is how weirdos like Sam Smith should be treated. pic.twitter.com/O9xwWefjVq — Stew Peters (@realstewpeters) February 16, 2023









Jedna žena se čuje kako viče i naziva ga “pedofilom”, a druga žena spominje Iluminate.

Zbog izvedbe spomenute pjesme “Bezbožan” na dodjeli nagrada Brit Awards, podneseno je 106 pritužbi, a mnogi ljubitelji teorija zavjera tvrdili su nakon njihova nastupa kako je to bio “sotonski ritual”. Tijekom izvedbe pozornica je bila osvijetljena crvenom rasvjetom, dok su plesači nastupali u metalnim kavezima, a Smith nosio šešir s rogovima.

Krajnja desnica SAD-a užasnuta je izvedbom, a međunarodna organizacija posvećena sotonizmu, Sotonina Crkva, nije bila impresionirana. David Harris, vođa Sotonine crkve, njihovu je izvedbu nazvao “u redu” i “ničim posebnim”, prenosi TMZ.