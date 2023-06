Princ William u četvrtak je posjetio grad Aberdeen u Škotskoj kako bi pomogao prilikom pokretanja projekta za pomoć beskućnicima. No, za razliku od ostalih kraljevskih posjeta, ovog puta nitko ga nije dočekao.

Na snimci se vidi kako je William izašao iz svog auta i prošetao se prema mjestu održavanja, a duž cijelog puta bila je postavljena ograda pripremljena za fanove – kojih nije bilo.

Prince William arrives in Tillydrone, Aberdeen as part of his tour of the UK discussing his Homewards campaign.





This is one of six locations chosen for the project hoping to ‘demonstrate it is possible to end homelessness’.@LBC | @LBCNews pic.twitter.com/bPNzw5vIdw

— Alan Zycinski (@AlanJZycinski) June 27, 2023