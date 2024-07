Princ Harry i Meghan izazvali bijes javnosti: Prekinuli tradiciju dugu 64 godine

Autor: F. P.

Britanska kraljevska obitelj i dalje je jedna od popularnijih tema u javnosti. Od pravnih nezgoda do bolesti, na mrežama se redovno povede rasprava o nekom od članova. U osobitom fokusu već mjesecima su kralj Charles III te princeza Kate Middleton, koji se oboje trenutno liječe od karcinoma.

Osim Kateinog supruga, princa Williama, gotovo jednaku pozornost izaziva i njegov brat. Princ Harry već neko vrijeme nije baš ‘omiljen’ među ljudima, a sve zbog svoje pomalo kontroverzne odluke da se sa suprugom Meghan Markle povuče iz kraljevske obitelji.

Ovaj par sada je ponovno izazvao lavinu reakcija u medijima, i to zbog jedne od nedavnih odluka. Odlučili su, naime, prekinuti kraljevsku tradiciju staru 64 godine o prezimenima potomaka kraljice Elizabete II., kojima je 1960. određeno prezime Mountbatten-Windsor.

‘Biti Sussex njihov je posao’

Čini se kako se Harryju i Meghan ta tradicija nije svidjela, te su svojoj djeci dali drugačije prezime. Kako prenose svjetski mediji, princeza Lilibet i princ Archie stoga nose prezime Sussex, a njihova odluka izazvala je bijes većeg dijela javnosti koji smatra da ovo nisu smjeli napraviti.

“Stvarnost je vrlo jednostavna – biti Sussex njihov je posao, a obitelj sada prvi put ima isto prezime. To je velika stvar za svaku obitelj. To predstavlja njihovo ujedinjenje i njima je to trenutak ponosa”, pojasnio je ovaj potez dobro upućen izvor za britanske medije.

Podsjetimo, mnogi su se nedavno raspisali o novim problemima koji su snašli princa Harryja. Sve je krenulo od prijave za američku vizu, oko čega je pokrenuta istraga radi navedenih neistinitih podataka zbog kojih se govorilo o njegovoj deportaciji iz Amerike.

Ubrzo nakon toga u javnost su procurili dokumenti prema kojima mu prijeti više od deportacije. Princ je u svoje dokumente po prvi put kao mjesto prebivališta naveo Sjedinjene Američke Države, gdje već niz godina živi sa obitelji. Prije toga je, naravno, u toj rubrici stajala Velika Britanija.

Iako su dokumenti navodno predani 17. travnja ove godine, izgleda kako je princ pod datum promjene naveo 29. lipnja 2023. godine. Još nije sigurno hoće li i kako ova zanimljiva promjena u dokumentima utjecati na prinčev status, no mnogi već nagađaju kako bi mu se zbog toga mogla čak oduzeti plemićka titula princa.