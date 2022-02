PRINC CHARLES ODGODIO SVE OBAVEZE: Suočava se s nepredvidivom dijagnozom

Britanski prijestolonasljednik, princ Charles, zaista nema sreće. Prema objavi na njegovom Twitter profilu, 73-godišnji princ ponovno je zaražen koronavirusom, nakon što je isti prebolio na samom početku epidemije.

“Jutros je princ od Walesa bio pozitivan na COVID-19 i sada je u samoizolaciji. Njegovo kraljevsko visočanstvo je duboko razočarano što neće moći prisustvovati današnjim događajima u Winchesteru i nastojat će dogovoriti novi svoj posjet što je prije moguće”, stoji u objavi.

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.

HRH is deeply disappointed not to be able to attend today’s events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 10, 2022