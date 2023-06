Primio ženu nazad, ona još uvijek pati za ljubavnikom: ‘Ništa nisam morala reći, jednostavno je znao!’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

45-godišnja žena opisala je situaciju zbog koje u posljednje vrijeme ima ‘borbe’ sama sa sobom, a za pomoć se okrenula savjetnici za muško-ženske odnose.

Naime, priznala je kako ju je suprug primio nazad nakon što ga je prevarila s ljubavnikom s kojim je prvi put spavala s 18 godina. Stvari bi inače bile sasvim u redu, no ono što joj izaziva unutarnji konflikt jest činjenica da o ljubavniku ne može prestati razmišljati.

“Suprug ima 47 godina i dobar je, ljubazan čovjek. Imali smo predivan brak, no ovih dana živimo više kao prijatelji,” započela je. “Kad god smo bili intimni, sve je bilo o njemu i njegovim potrebama. Za mene je najbolji seks bio kada sam imala 18 i godinu dana hodala sa 20-godišnjakom. Nisam ništa morala reći, jednostavno je znao kako me zadovoljiti.”





Nastavila je kako je nedavno upravo na njega naletjela u kafiću, a on ju je, odmah prepoznavši, zagrlio. Tijekom razgovora koji je uslijedio od njega je saznala da je oženjen i ima kćer, no svejedno su razmijenili brojeve.

“Poruke su prešle na očijukanje, a nakon nekog vremena sastali smo se u hotelu na večeri i noći provedenoj zajedno. Moj suprug je mislio da sam sa svojom majkom,” priznala je. Dodala je kako je nakon seksa neprestano mislila na to i žudjela za svojim ljubavnikom.

“Nastavili smo čavrljati i sastajati se idućih osam tjedana, no odjednom mi je rekao da je gotovo. Njegova žena je saznala za nas i on više nije bio zainteresiran,” rekla je. Uzrujana, sve je priznala suprugu koji je rekao kako će joj oprostiti, no ona je iskreno napisala kako samo želi svojeg ljubavnika natrag.

Savjetnica joj je na sve odgovorila kako su njeni osjećaji stvarni, no da je taj čovjek izvan njenog dosega. Teško je, kako kaže, preboljeti strastvenu aferu, no ženi je savjetovala da se prisjeti zašto se zaljubila u svojeg supruga za kojeg tvrdi da ima puno razumijevanja u ovakvoj situaciji. “Vjerujem da je povrijeđen, no ako je spreman oprostiti vam, dugujete mu razgovor o tome što vam je nedostajalo,” poručila je savjetnica.

Osvrnuvši se na suprugov spomenut nizak libido, napisala je da mu idući put kad inicira intimne odnose supruga pokaže što da radi. “Vodite mu ruke do mjesta koja izazivaju osjećaj ugode, i nemojte imati odnose dok niste u potpunosti spremni,” zaključila je, prenosi The Sun.