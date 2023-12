Prijovićka hrvatskim pjevačima ‘sjela na žulj’: Neki su poludjeli zbog njezinog uspjeha

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Nakon pet nastupa u Areni Zagreb, ne prestaje se pričati o srpskoj zurbo folk zvijezdi Aleksandri Prijović koja je bila glavna tema i na koncertu u Frankfurtu povodom Hrvatske noći.

“Brenine snajke” koja je zdrmala Zagreb dotakli su se gotovo svi, a Mladen Grdović koji je inače prijatelj sa Živojinovićima, rasprodane Arene Alekandre Prijović okarakterizirao je kao “čudo”.

Grdović: “Sve su nam uzeli”

“Pet koncerata Aleksandre Prijović u zagrebačkoj Areni?! Meni je to čudno… Riječi nisam rekao jer sam s Brenom i Bobom prijatelj i to odavno. I vidim da to djeca pjevaju… Ma nema, jaki su i gotovo. Pa vidite da mi više ne pjevamo u Njemačkoj po klubovima. Sve su uzeli narodnjaci. Svugdje, osim u Australiji i Americi. Ostalo je nas par zabavnjaka koji sviramo po Njemačkoj. Uđite u koji god hoćete disko, nema tu baš više izvođača zabavne muzike”, kazao je Grdović.

O Prijovićki su mišljenje dali Petar Grašo i Jelena Rozga, no najviše je o njoj elaborirao Miroslav Škoro:

Škoro: “Pitanje je kako bi prošla ovdje, u Frankfurtu”

“Što je tome razlog? Mogli bismo da sjednemo pa o toj temi fenomenološki razgovaramo. Možda ja nisam prava osoba za to. Bilo kako bilo, Aleksandri Prijović je pošlo za rukom ono što nijedan hrvatski muzičar u ovom trenutku ne može ni približno postići. Pitanje je kako bi gospođa Prijović prošla večeras ovdje, u Frankfurtu”, kazao je i dodao:









“Svatko ima publiku na svom mjestu. Samo je pitanje je li na neki način u ovom trenutku to stvar trendova, a činjenica je da je ta vrsta muzičkog izričaja ušla u mainstream. Onog trenutka kad je ušla na HRT u Dnevnik, ona je u mainstreamu. To je jednostavno tako. I kad se nešto dogodi, a to ti se sviđa, onda ideš za tim, a ako ne, onda radiš nešto da nametneš neki drugačiji trend”, zaključio je Škoro.