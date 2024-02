Prijović stiže u Osijek: Srbi se raspisali o njenoj kući u Belom Manastiru, imaju snimke

Autor: I.D.

Regionalna turneja Aleksandre Prijović (28) poprimila je uspjehe svjetskih razmjera. U samo osam mjeseci, mlada pjevačica zakazala je ukupno 27 koncerata u najvećim arenama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji.

Do sad je održala 16 koncerata, a do travnja ih na raspredu ima još 11, uključujući pet uzastopnih nastupa u Osijeku sljedećeg tjedna. Pjevačica ne misli stati i već je ranije najavila nastavak uspješne turneje ‘Od istoka do zapada’ tijekom ove godine.

Naime, cijeloj regiji poznato je Prijović odrasla i školovala se u Belom Manastiru pokraj Osijeka. Njena majka Borka Mihajlović u Hrvatskoj i dalje živi, a srpski Papparazzo lov umalo ju je i uhvatio kod kuće dok su tražili njihovu ulicu. Susjedi su za srpske medije rekli kako je već neko vrijeme nisu vidjeli, ali su ponosni su na nju. Jedna mještanka otkrila je da je Prijović s njezinom kćeri igrala odbojku i da je oduvijek voljela pjevati.

Njena baka je bila ‘kafanska’ pjevačica

Ranije su je neki viđali kako s majkom šeta psa, a iako su neki oduvijek znali da je talentirana, neki su za nju saznali tek kad se pojavila u glazbenom showu “Zvezde Granda”. Jedan mještanin rekao je novinarskoj ekipi kako su se taman mimoišli s njezinom majkom Borkom koja živi u toj kući. Potom su susreli jednog susjeda koji je poznavao pokojnu Aleksandrinu baku Dragicu koja je bila “kafanska” pjevačica, a taj talent prenio se i na kćer Borku i na unuku Aleksandru.

Inače, Aleksandru je na zagrebačkim koncertima pratio tim od 70-ak ljudi, a u organizaciji koncerta sudjelovalo je njih 450. Šminkeri, stilisti, frizeri i ostala ekipa iz beauty tima potrudili su se da pjevačica svake večeri oduševi izgledom. Na svojim koncertima ugostila je neke od najvećih zvijezda na Balkanu, među kojima su Lepa Brena, Saša Matić i Jelena Rozga koja je Aleksandrina dugogodišnja prijateljica.

“Prijateljice smo posljednjih pet, šest godina. Ona je divna. Volimo zajedničke večere, nešto fino popapamo i ćakulamo. Očekivala sam poziv. To je bio prirodan slijed događaja, s obzirom da smo stvarno dobre – ispričala je Jelena nakon nastupa na četvrtom Prijinom koncertu u Zagrebu jednom prilikom. Osim Osijeka, pjevačica će u iduća dva mjeseca pjevati publici u Kragujevcu, Vršcu, Novom Sadu i Zenici, a zasigurno i na te koncerte dovodi specijalne goste.