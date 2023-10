Prijović stigla u Zagreb i iznenadila priznanjem: ‘Ovdje sam odrasla, nisam srpska pjevačica’

Autor: I.D.

Pjevačica Aleksandra Prijović je postala glavna zvijezda regije nakon što je rasprodala četiri koncerta u zagrebačkoj Areni i najavila peti. Povodom toga, stigla je i u Zagreb. Aleksandra, koja ima tek 28 godina, pojavila se pred novinarima u sivom odijelu i nije skidala osmijeh s lica.

‘Nevjerojatna sreća’

Ova dama je postala apsolutna rekorderka po broju koncerata zakazanih u Areni Zagreb i zahvalila se svojim obožavateljima putem društvenih mreža.





“Nevjerojatna sreća i stvarno je nevjerojatno ovo sve što se događa. Ja sam jako ponosna i potrudit ću se da na svakom koncertu publika uživa i da ode zadovoljna s mog koncerta”, poručila je Aleksandra pred kamerama Nove TV.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Aleksandra Prijovic (@aleksandraprijovic)

“Ja sam odrasla ovdje i, kao što sam rekla vama maloprije kad sam sjela ovdje, meni je nevjerojatno da sam prije samo 15 ili 20 godina, ne znam kad je to točno bilo, došla ovamo sa školom na trg kada smo obilazili Zagreb. Evo, samo 15 ili 20 godina kasnije sjedim ovdje i najavljujem petu Arenu. Mislim, meni je samo to kad pomislim, ne mogu vjerovati, a tek ovo ostalo sve što se događa”, dodala je.

Naime, Aleksandra će nastupiti pred svojim velikim brojem obožavatelja i izvesti svoje najveće hitove, za koje su dosad karte kupili gotovo 70 tisuća ljudi. S petim koncertom u Areni, brojka se približava na nevjerojatnih 90 tisuća obožavatelja koji će prisustvovati ovom najavljenom spektaklu.

Kako Prijović gleda na glazbene žanrove otkrila je za Jutarnji.

“Kad je muzika u pitanju, ja mogu sve poslušati. Svatko ima neki svoj ukus. Ja nisam nikog natjerala da me sluša, muzika je za mene najljepša stvar, cijeli život sam okružena njome. Gdje god da odem i gdje god da izađem, važno mi je da je glazba kvalitetna.

I gdje god da izađem, važno mi je raspoloženje – nekad mi paše nešto lagano, nekad pop, nekad nešto drugo… Kad je glazba u pitanju, tu sam jako široka. A netko tko ne voli moju glazbu, ne mora je ni slušati”, priznala je pjevačica.









Osim toga, Prijović je još otkrila što misli o tome da je “prešišala” Dinu Merlina ako je suditi po broju rasprodanih Arena.

“Mislim da Merlin može napuniti i 20 Arena. Stavljati se u istu rečenicu s takvim legendama poput njega nije u redu. On traje skoro 40 godina, a meni je tek 28. Vrijeme će pokazati koliko ću ja trajati. Godinama se trudim i mislim da radim svoj posao na pravi način, pa ćemo vidjeti hoću li potrajati.

“Kada pomislim na školu i djetinjstvo sjetim se Belog Manastira, iako sam često odlazila i kod tate u Srbiju. S obzirom da sam odrasla u ovoj državi, nikada nisam mogla ni zamisliti da ću se pojaviti u Dnevniku u Hrvatskoj. To mi je bilo nezamislivo. Svojim prijateljima u razredu pričala sam da će se ovo dogoditi, i mnogi mi nisu vjerovali. Znali su mi se smijati i rugati. tada sam imala 12, 13 godina i rekla sam im: Jednog dana ćete se hvaliti da ste išli sa mnom u školu”, govori za Večernji.

Prijović je još dodala: “Imam prijateljicu koja sad živi u jednom selu pokraj Belog Manastira i s njom se i dalje družim svaki put kad dođem u Beli Manastir. Imam tamo mamu, prijatelje, kumove, rado dolazim u mjesto u kojem sam odrasla. Sve su to lijepe uspomene.”

Smeta je jedna stvar u medijima

Podsjetimo, pjevačica je za Extra FM otvoreno priznala što je posebno smeta kada se piše o njoj.

“Odgojena sam da mi, u koju god državu odem, bude najbitnije kakav je netko čovjek. Svaka država za mene je posebna. U Bosni volim slušati sevdah, kad sam u Hrvatskoj uživam si pustiti Olivera Dragojevića, posebno dok se vozim pored mora. U Zagrebu imam omiljeni restoran u koji volim ići. S obzirom da se sve ovo događa u Hrvatskoj, moram priznati da nekako… Ja sam ipak odrasla ovdje. Mislim da su ljudi koji su upoznati s time – jako ponosni na mene.

Pogotovo oni što su išli sa mnom u školu i družili se. Kad negdje pročitam ‘srpska pjevačica’…. Ja bih to izbacila jer nisam samo to. Ne volim reći da sam bilo čija, ali sam pjevačica svih i volim sve. Ne želim da me itko prisvaja i govori ‘samo naša’. Gdje god dođem, publika me super dočeka i osjećam se kao da sam odrastala u svakoj od tih država”, zaključila je.

Nema nikakve sumnje – Aleksandra Prijović je omiljena izvođačica hrvatske publike. Što je to što ovu mladu glazbenicu izdvaja, saznat ćemo tijekom koncerata koji će se održati 1., 2., 3., 4. i 6. prosinca.