Prijović puni Arene, a Kalembera Srpkinje zovu u svoj grad: ‘Vlado, ima li nade’

Omiljeni pjevač Vlado Kalember i dalje uživa visok ugled među Hrvatima kao jedan od najtraženijih ličnosti, a osim Hrvatica, vole ga i Srpkinje.

Ako pogledate njegove video spotove, razgovore ili aktivnosti na društvenim mrežama, primijetit ćete mnoge pozitivne komentare žena koje izražavaju svoje oduševljenje i divljenje prema ovom poznatom pjevaču. A složit ćete se da tome ne može parirati nijedna rasprodana zagrebačka Arenu Aleksandre Prijović, o kojoj ne prestajemo brujiti.

Šarmantni Vlado miljenik je Hrvatica

Naime, Vlado se od Ane Rucner razveo još 2014. godine, no ostali su u dobrim odnosima. Danas su bliski prijatelji, ali i suradnici koji često rade zajedno na projektima, a s njima svira i njezin trenutni partner, bubnjar Marko Duvnjak.





Podsjetimo, Ana i Vlado upoznali su se u Splitu gdje su oboje nastupali, vjenčali su se u tajnosti 2006. godine, a ubrzo su dobili i sina Dariana. Ipak, brak je potrajao osam godina pa su razvod sporazumno zatražili 2014. godine.

“U potpuno mirnom i krajnje prijateljskom razgovoru donijeli smo zajedničku odluku da nakon gotovo deset godina zajedničkog života krenemo dalje svatko svojim putem. Preko zajedničkog odvjetnika smo podnijeli zahtjev za razvod braka. Iako se razvodimo, među nama nije došlo do kraja ljubavi. Volimo se i poštivat ćemo se i dalje na malo drugačiji način i na različitim adresama”, napisala je tada Ana.

Vlado je bio poznat po svom solo životu

Prije nego što se oženio violinisticom, Vlado je bio poznat po svom solo životu. No, s 53 godine, odlučio se prvi put vjenčati. Ipak, u razgovoru za Jutarnji list, otkrio je tko je zapravo njegova najveća ljubav. “Neka mi svi oproste, to je moj sin”, očekivano i logično je zaključio tada. U istom je intervjuu istaknuo da mu je rođenje sina bio najsretniji trenutak u životu.





“24. 8. 2006. godine sam prisustvovao rođenju svog sina i tada me, kada se on pojavio, obuzeo potpuno nepoznat i nevjerojatan osjećaj sreće”, rekao je Vlado.









Prije Ane, baš se i nije previše znalo o njegovom ljubavnom životu. Oduvijek je slovio za velikog zavodnika i srcolomca, no on je u nekoliko navrata rekao da je to mit i da su takve priče preuveličane.

Kalember je ove godine navršio 70, a brojne obožavateljice su mu tim povodom slale čestitke i pisale kako je još uvijek prelijep. Neke stvari s godinama očito ne blijede, baš kao i šarm ovog popularnog glazbenika koji je evidentno izdržao test vremena, a obožavateljice ga i svakodnevno zovu u svoj grad.

Poziva koliko hoće

“Vlado, ima li nade da dođeš u Beograd?”, “Vlado, čekamo te u Srbiji”, “Očigledno je da posjedujete posebnu karizmu i hitove za sva vremena plus hitovi objavljeni u zadnjih par godina su stvarno top. Publika vas je željna i s nestrpljenjem očekujemo koncert u Novom Sadu i Beogradu”, “Sigurno su ti falile tvoje vražje cure”, “Htjela sam ići na ovaj koncert iz Mađarske, ali nažalost sada nije išlo”, “Uvijek predivan”, “Bravo Vlado, kao nekada, sve puno, svaka čast”, “Vlado, kada dolaziš u Zagreb”, “Vlado, kada ćeš u Arenu”, pišu Kalemberu na Instagramu njegove obožavateljice…