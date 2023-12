Prijović je na trećem arenskom nastupu napravila nešto neponovljivo: ‘Može li mi netko pomoći’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Rasprodani nastupi regionalne pjevačice Aleksandre Prijović u nedjelju su došli do ‘zlatne sredine’. Treći koncert ponovno je užario zagrebačku Arenu do samog usijanja, i to ne samo zbog još jedne fantastične gošće na pozornici.

Osim što je zapjevala sa Teom Tairović, Aleksandra je pred sam kraj koncerta ipak morala povući jedan potez koji mnogi nisu očekivali.





Naime, nakon cjelovečernjeg nošenja morala je skinuti štikle sa svojih nogu.

“Nadam se da mi ne zamjerate”

“Hvala vam za ovo ludilo! Ne mogu više stajati u štiklama, može li mi netko pomoći da ih izujem? Ja se ispričavam, nadam se da mi ne zamjerate,” obratila se neumorna Srpkinja publici, prenosi Dnevnik.hr.

Podsjetimo, već treću večer zaredom oduševljena publika je uglas sa Prijom pjevala njene najveće hitove. No posebna pomutnja u Areni nastala je kada je na pozornicu dovela svoju drugu gošću, kolegicu pjevačicu Teu Tairović.

Publika ju dovela do suza

“Toliko mi je lijepo večeras s vama, nemate pojma,” poručila je Prijović publici, koja joj je na to uzvratila na najbolji mogući način. Naime, počeli su skandirati “Prija mi te volimo”, što je ovu talentiranu pjevačicu dovelo do suza.

“Volim i ja vas, za ovo vrijedi živjeti! Hvala vam od srca! Želim svima vama da uvijek plačete iz lijepih razloga,” zahvalna je bila Aleksandra, koju su i treće večeri iz publike bodrili najbliži, točnije baka, djed i majka. Zatim je sa publikom podijelila sjećanja sa početka karijere.









“Kada sam se natjecala u Zvezdama Granda moja majka je izgubila posao zato što me vozila svakog vikenda na natjecanje, žrtvovala je svoj posao zbog mene i naravno desilo se da je financijski bilo teško, a moja tetka je bila tu,” prisjetila se Prijović.

“Nikada neću zaboraviti kada je poslala novac da bih ja kupila haljinu za natjecanje. Tako da hvala vam što ste došli iz Njemačke ovdje večeras… Puno vas volim i hvala vam za sve što ste učinili za mene. Uvijek sam ponosna na sve što sam prošla,” zaključila je pjevačica, koja će svoj pretposljednji koncert u Areni održati večeras.