Prijomanija zahvatila i Lu Jakelić: Poslušajte kako je obradila Aleksandrin hit

Talentirana kantautorica Lu Jakelić svojom karijerom već je stekla znatnu popularnost. Njene pjesme kao da su sve jedna bolja od druge, a sada je otkrila kako se nakratko bacila i u ‘cover’ vode.

Naime, na svojem Instagram profilu objavila je snimku u kojoj pjeva jedan od najvećih hitova Aleksandre Prijović. Njena izvedba pjesme ‘Devet života’ kod pratitelja je izazvala burne reakcije, no u dobrom smislu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.

‘Je li to tajni gost za 6. Arenu’

'Je li to tajni gost za 6. Arenu'

"Ovaj glas sam za sebe priča priču. Divno", "Predivnoća. Znaš dotaknuti dušu", "Jel to tajni gost za 6. Arenu?", "Predobro, draga Lu", "To je ono što ja najviše volim kod Lu, to poigravanje s muzikom, učiniti pjesmu svojom, ne može to svatko", samo su neki od komentara.









Kao što je to učinila i Lu u opisu, i brojni fanovi su ispod objave označili Aleksandru Prijović, vjerojatno se nadajući reakciji. No Srpkinja se zasada nije oglasila o ovoj obradi njene pjesme, a ostaje tek za vidjeti hoće li to uopće napraviti.









Iako u svojoj karijeri pjeva originalne pjesme, ovo nije prvi put da je za društvene mreže snimila neku obradu. Nedavno je također javnost iznenadila i duetom, snimljenim u suradnji sa glazbenim kolegom Markom Kutlićem.

Pjesma ’21 gram’ poharala je domaće ljestvice, a Marko je otkrio kako je već dvije godine ‘ganjao’ Lu za pjesmu prije nego što je pristala. Duet je objavljen netom prije Markovog koncerta u Tvornici kulture, gdje je pjevač publici priredio nastup za pamćenje.