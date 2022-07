PRIJETILI JOJ SMRĆU! Golferica hrvatskih korijena proglašena najatraktivnijom ženom svijeta: ‘Govorili su mi da sam promiskuitetna jer nosim tajice i uske suknje’

Influencerica i bivša golferica koja ‘vuče’ korijene iz Hrvatske, Paige Spiranac, proglašena je najatraktivnijom ženom na svijetu prema magazinu ‘Maxim’. No, priznala je da joj je njezina ljepota često tijekom života bila ‘prokletstvo’.

‘Imala sam prilično sreće u karijeri usprkos tome što su svi mislili da nikada neću uspjeti, ali ova godina je bila ogromna promjena za mene i mislim da je to zato što sam doživjela ogromnu pažnju zbog ‘Maxima’, izjavila je Paige koja nije vjerovala da je baš ona osvojila ovu laskavu titulu pa je više puta kontaktirala navedeni časopis kako bi je urednici uvjerili da je to istina.



29-godišnja Spiranac često je bila na meti kritika javnosti koja ju je optuživala da seksualizira golf te da prodaje svoje tijelo. Također, više puta su joj prijetili smrću.

‘Govorili su mi da sam promiskuitetna jer nosim tajice i uske suknje na terenu, da sam loša osoba, da sam sramota za golf. Kada je riječ o golfu, znam da me ljudi gledaju kao da sam neka šala. Mislim da to nisam. Da sam muško s istim brojem pratitelja na Instagramu, mislim da me ne bi gledali tako, rekli bi da je to sjajno’, otkrila je.







Paigin djed porijeklom je iz Hrvatske te se tijekom života preselio u Colorado gdje je lijepa golferica i rođena. Bivša golferica je od 2018. godine u braku sa svojim trenerom Steveom Tinocom za kojeg je više puta u medijima izjavila da joj je najveća podrška.