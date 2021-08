‘PRIJE SAM BIO PUN MRŽNJE PREMA SVEĆENICIMA’ Ispovijest zagrebačkog repera koji je s 25 eura u džepu sjeo na bicikl i otišao potražiti bolji život

Autor: Dnevno

Zagrebački reper Steve Mešić Ludi prije pet godina otisnuo se na avanturu života, kada je biciklom krenuo na put po svijetu, a koju su Hrvati pratili preko njegova bloga. Tužna sudbina, želja za boljim životom i zaradom su prevagnule. Tog dana nije znao gdje uopće ide, a kamoli gdje će završiti. Na kraju je završio u daleko Americi, u New Yorku, gdje se zaposlio i oženio.

Na početku nije znao kako će se sve završiti. “Da vam budem iskren, nisam imao pojma. Cilj je bio samo pronaći mjesto i sredinu gdje će me ljudi prihvatiti kao radnika jer u Hrvatskoj, ruku na srce, to nije bio slučaj. Želio sam dostojanstven život samo. Jednostavno nisam mogao živjeti s novcem koji sam zarađivao tada. Radio bih šest dana u tjednu po 15-16 sati na dan kao dostavljač pizze, gurao snove s muzikom, pomagao majci i baki, te sam pokušavao živjeti s curom u rentanom stanu. Jednostavno nije išlo. Na kraju sam uz pomoć prijatelja Damira pokrenuo svoj vlastiti catering na Jarunu i krenulo nam je dobro, ali s vremenom smo shvatili da zarađujemo čak i manje nego kad smo bili radnici. Država uzima prevelike namete malim obrtima i ako nemaš debelo financijsko zaleđe, šanse su ti jako male da ćeš uspjeti preživjeti”, kazao je svojevremeno za Story, a potom opisao trenutak kad je prelomio i odlučio potražiti bolji život:

“Tada sam donio odluku da napustim Hrvatsku. Sjećam se zapravo točno kada je to bilo. Kako smo živjeli u Markuševcu, kruh bi nam svako jutro dovozili s kombijem. Jedno jutro bili smo ‘kratki’ 40 lipa za kruh. Nismo jednostavno imali. Majka je rekla da se ne brinem, te da se to već znalo događati. To je prelomilo sve u meni. Rekao sam si, ako ne mogu poštenim radom zaraditi za kruh, onda ću pronaći mjesto gdje je to moguće. New York je bio uvijek nekakva želja. Kolijevka hip hop kulture, a pored svega, u Americi se igra najbolja košarka na svijetu koja je inače i moja prva ljubav. Tako da ne treba puno razmišljati da li je New York oduvijek bio moj veliki san”, zaključio je.

Danas Ludi godišnji odmor provodi u Zagrebu, a u intervjuu za Večernji je u nekoliko rečenica otkrio da je doživio veliku životnu promjenu, ali i smisao njegova putovanja.

“Prije puta bio sam pun mržnje prema svećenicima, pokvarenim ljudima i nisam vjerovao ni u što. Najmanje u sebe. I ne bih htio sada nikome išta nametati. Kako ja i moj svećenik znamo reći; “Zovi to svemir!” Odnosno, moj se pothvat može nazvati kako god se želi, ali na tom mom putovanju bilo je previše situacija koje bi se mogle nazvati samo pukim slučajnostima. Upravo zbog tih svih ljudi koji su mi pomogli, svećenika koji mi je crtao rute, pronalazio smještaj diljem Europe, priča je jako motivirajuća. Put koji sam prošao, dokazao mi je da nije sve baš crno i bijelo, te da ipak postoje LJUDI”, kazao je Ludi za Večernji.

Ludi je nedavno predstavio i novu pjesmu “Hijene”, a snima i film o vlastitoj životnoj priči.