Prije 20 godina predstavljao nas je na Eurosongu: Povukao se zbog teške bolesti koju je dugo tajio

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

“Daješ mi krila” i “Pustite me da je volim” hitovi su po kojima mnogi pamte pjevača iz Širokog Brijega, Ivana Mikulića. Na vrhuncu karijere povukao se sa scene zbog teške bolesti, koju je sakrivao od javnosti dok nije dobio bitku.

Mikulić je Hrvatsku predstavljao na Dori pjesmom ”Daješ mi krila” prije dvadeset godina u Istanbulu. Ušao je u finale natjecanja, gdje je završio na 13. mjestu, a četiri godine kasnije naglo se povukao sa scene zbog tumora na mozgu. O onome kroz što je prošao, bilo mu je teško govoriti.

“Ne tražim nikakvo sažaljenje”

“Vjerujem da sam uz molitvu uspio pobijediti i tu bolest, koja nije bila tako zloćudna, ona je bila dobroćudna. Nije mi jednostavno o tome čak ni govoriti. Ne tražim nikakvo sažaljenje. Ja sam uspio to pobijediti i javlja mi se puno ljudi koji su prošli kroz slične faze u svom životu i svi su optimistični. Jedino uz optimizam, uz stručnu pomoć liječnika, doktora i, moje je osobno mišljenje, uz molitvu, takve se stvari mogu nadići”, kazao je Mikulić 2013. godine za IN magazin.

Nakon što je pobijedio tešku bolest, mnogi su se nadali da će se vratiti na scenu, no to se ipak nije dogodilo, ali otkrio je što bi rado ponovio. Kao vrhunac svoje karijere izdvaja ulogu u mjuziklu “Jesus Christ Superstar“, koji je početkom 2000-ih igrao u Lisinskom. “To je nešto posebno i nešto što bi htio ponoviti!” kazao je svojevremeno za IN magazin.

“Izvučen iz naftalina”

Nakon te 2013. godine, o Mikuliću se nije znalo gotovo ništa, a onda se 2022. godine pojavio na HRT-u u emisiji ‘Dobro jutro, Hrvatska‘, prosijede brade, kraće kose i s naočalama za vid.

Povod njegovog gostovanja bila je najava 27. Širokobriješke večeri. Osim što je najavio svoj nastup, Mikulić je u emisiji i zapjevao. Našalio se tada malo na svoj račun, rekavši kako su ga ”izvadili iz naftalina” te da nije zaboravljen.









“Predsjednik Zavičajne zajednice Široki Brijeg izvadio me iz naftalina. Neko vrijeme ipak je učinilo svoje”, izjavio je Mikulić.









Obiteljski život i karijera

Danas sa suprugom Majom i njihovo dvoje djece, sinom Antom i kćeri Ivanom, živi daleko od očiju javnosti. “Oboje su na mene. Ante je odličan nogometaš, a Ivana bi se voljela baviti glazbom”, pohvalio se 2013. u razgovoru za 24sata. Tada je rekao da se osjeća dobro, ali da se bolest uvijek može vratiti te da redovito igra nogomet i vježba.

Mikulić je završio studij novinarstva. Na Filozofskom fakultetu u Mostaru 2012. postao je magistar specijalist odnosa s javnošću. Magistarski specijalistički rad naslova ‘Odnosi s javnošću slavnih osoba’ branio je kod profesora Zorana Tomića.