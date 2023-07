Priča Ive iz Srbije izazvala kaos: ‘Zar nije isplativije otići na sezonu u Dalmaciju?’

Autor: Z.S.

Iva iz Srbije, koja na Aljasci radi u tvornici ribe, postala je prepoznatljiva po video klipovima o životu u dalekoj zemlji koje objavljuje na Tik Tok. Njezina posljednja objava privukla je veliku pažnju.

“Zar nije isplativije otići na sezonu u Dalmaciju? Barem se smještaj i hrana podrazumijevaju uz rad”, glasilo je pitanje koje je dobila, a njezin odgovor izazvao je brojne reakcije.

“Dragi moji, moram vam reći da ako netko od sezonskih radnika dođe u Hrvatsku ili Crnu Goru kod poslodavca koji uz plaću nudi besplatno smještaj i hranu, nekako se ‘podrazumijeva’ da vam je već odbijeno od zarade koju ti poslodavac navede. I ako poslodavac ima neke svoje smještajne kapacitete mora platiti struju i vodu koju ćete trošiti. Sve ga to košta pa i hrana. I ako ima sve svoje, košta ga i čuvanje životinja, hrana, sve to košta. A u sezoni radnika nema i ovdje na Aljasci i u Crnoj Gori, pa ako se javiš za neki od sezonskih poslova dolje na obali, kad nazoveš poslodavca on će ti reći ‘draga plaća ti je ovdje 1200 eura, imate smještaj, ne plaćate hranu’, ali nekako se podrazumijeva da ti je uračunao što ćeš jesti i to zato vam je plaća 1200 eura”, rekla je i nastavila:





@iva_pink_ Replying to @user7009938442446 Smestaj se placa 450$ mesecno nakon prve sezone ako se vratite onda je 300$ mesecno i tako pada sve do 0$ a to ostvarujete nakon 5 sezone na Aljasci za istu kompaniju ♬ Piano melody for loved ones(1258931) – naopapa

“Vjerujem da ljudi, koji recimo žive u Budvi i rade taj isti posao, imaju veću plaću od vas jer ne koriste hranu i smještaj poslodavca, inače bi svi koji žive u Budvi trebali izaći iz svog stana, ne plaćati račune, ne plaćati ništa i da se hrani kod poslodavca. Da sam u Budvi i da radim u hotelu, selila bih se i živjela o trošku poslodavca.”

Zatim je još jednom objasnila kakvi su uvjeti na Aljasci i zašto je odabrala tamo raditi.

Javili joj se ljudi

“Što se tiče dolaska na Aljasku, rekla sam da se prva sezona plaća 15 dolara po danu, a tu su tri obroka, dva puta dnevno pranje veša, struju ne plaćate, nikakve troškove nemate. Sve od kemije imate besplatno, jedino što morate je održavati sobu, nema spremačice. To je nama ponuđeno, mi to ne moramo prihvatiti i možemo otići i u privatni smještaj i kuhati sami. Ali s cijenama namirnica i stanarine, to bi mi možda bilo oko 1500 dolara mjesečno, umjesto 450. Drugo, toliko malo vremena ostaje za neki privatan život, vrijeme je loše, nemam svoj prijevoz do posla, gubila bih dodatno još sat vremena do posla. Kiša pada preko ljeta non stop, vrijeme je hladno i u toj soluciji sam izabrala jeftiniji smještaj koji je u sklopu tvornice, eto to sam imala da vam kažem”, odgovorila je Iva i izazvala pravu raspravu.









U komentarima, ljudi su joj pisali da ne ‘lupeta’, kao i da nije istina to što priča. Neki su naveli i ‘da nije dobro raditi sezonu na moru, ljudi se ne bi vraćali’.

“Ne bih se složio, znam ljude koji rade za 1 500 eura i još toliko bakšiša i sve u džep. Za tri mjeseca 9.000 eura”, jedan je od komentara.

Iva je potom u jednom od komentara napisala da su je loše razumjeli.

“Volim raditi na moru, da nisam dobila poziv za Aljasku, došla bih na obalu, volim sunce i more”, napisala je Iva.

Tada se javila djevojka koja radi sezonu u Dubrovniku.

Novi video

“Radim u hotelu kao sobarica. Sedam sati dnevno, jedan slobodan dan u tjednu, tri obroka, smještaj i plaća 1200 eura, pa to je to!”, napisala je.

“Iva joj je odgovorila da je upravo tako rekla: stan i besplatna hrana i plaća oko 1200, što je sporno, ovaj klip je bio da mi plaćamo hranu, a sezonci ne”, navela je.

Kako su se komentari nizali, nesporazum je bio sve veći pa je Iva objavila novi video kako bi dodatno pojasnila o čemu se radi.