PREZGODNA DOMAĆA NOVINARKA Objavila video kojeg je nemoguće pogledati jedan put!

Autor: M.D.

Novinarka i televizijska voditeljica, 37-godišnja Fani Stipković, koja karijeru gradi u Madridu, počastila je brojne pratitelje na društvenim mrežama videom, koji je dokaz zbog čega je ova Velolučanka često završavala na top listama najzgodnijih novinarki. Strastvena ljubiteljica vježbanja i pobornica zdravog života pokazala je kako održava savršenu formu.

Njezin recept je ovog puta boks, a trening je odradila u minijaturnom točkastom bikiniju, na plaži. “Kako bi rekao Mike Tyson: ‘Svatko ima plan dok ne dobije udarac u lice'”, citirala je proslavljenog američkog boksača u opisu videa, koji je itekako podigao prašinu na Instagramu. “Prezgodna!, “snažna i lijepa”, “ljepotica”, samo su neki od brojnih komentara na video u kojem Fani trenirna u društvu instruktora.







Prošle godine je njezina opsesija bila Aero yoga, a prije nje CrossFitt. “Nedavno sam krenula na Aero yogu u jednom studiju u blizini svojeg doma u Madridu. Često si volim zadati nove mentalne i fizičke ciljeve, a ovog puta je to aero yoga. Prije nekoliko godina zanimaciju sam pronašla u CrossFitu, a sada ipak biram nešto laganije i smirenije. Kako sam po prirodi jako kompetitivna, volim pomicati vlastite granice okušavanjem u novim stvarima i različitim oblicima vježbanja. Aero yoga je inače dobra za fleksibilnost, poboljšava cirkulaciju, oslobađa toksine iz tijela, pomlađuje tijelo, razvija mišiće čitavog tijela te, ponajprije, poboljšava snagu. Uz sve to, iznimno mi je bitno da ovakvom vrstom aktivnosti izlazim iz, takozvane, zone sigurnosti i ugode i rješavam se različitih blokada koje su me kroz život u mnogočemu spriječile”, ispričala je svojevremeno za Story.hr.