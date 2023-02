‘PREVARIO ME NJEGOV FANTASTIČAN IZGLED’: Miralce i Charles rade na podmlatku, punac ga je zavolio usprkos očitoj razlici

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Miracle Pogue (24) iz Mississippija privukla je pažnju brojnih američki medija nakon što se doznalo da se udala za Charlesa, muškarca koji je od nje stariji 61 godinu.

Upoznali su se dok je Miracle radila u praonici rublja u Starkvilleu 2019. godine, a u romantičnu vezu su se upustili godinu dana kasnije.

“Kada sam upoznala Charlesa mislila sam da ima 60 ili 70 godina. Prevario me njegov fantastičan izgled, pa i to što je uvijek budan i vrlo aktivan. Kako bilo, svidio mi se kao čovjek i više me nije bilo briga ima li 55 ili stotinu godina”, ispričala je Miracle za Kennedy News i naglasila kako se nada da će s Charlesom vrlo brzo zasnovati obitelj.





Njezina majka Tamika Phillips (45) i djed Joe Brown (72) od početka su podržali njenu neobičnu vezu, dok je njezin otac, Kareem Phillips (47) na prvu loše reagirao. “Da se nije pojavio na našem vjenčanju, zauvijek bi me izgubio”, prepričala je Miracle, koju je otac ipak otpratio do oltara. Kasnije je, kaže Miracle, otac zavolio Charlesa.

Miracle je izrazila želju da joj Charles, umirovljeni agent za nekretnine, napravi dvoje djece, pa par upravo obilazi bolnice kako bi razmotrio sve opcije.

Za njih se možda i ne bi doznalo da na TikToku ne objavljuju brojne trenutke iz privatnog života. Iako su često na udaru kritika, oni se time ne zamaraju. “Ti ljudi što komentiraju, ma oni meni ne čine razliku. Neka oni pišu svoje, najvažnije je da smo sretni zajedno”, rekao je Charles.









Unatoč Charlesovoj energiji i entuzijazmu, Miracle je priznala da se ponekad brine za njegovo zdravlje.

“Realnost je takva da ću vjerojatno biti dulje od njega na ovom svijetu. Zato se trudim živjeti, zabavljati i doživjeti s njim što više mogu. On je moj vitez u blistavom oklopu”, zaključila je priču Miracle.