Pretužne riječi Olivera Dragojevića koje tjeraju suze na oči: ‘Ova zemlja nije to zaslužila…’

Oliver Dragojević je preminuo u 71. godini, poslije duge i teške bolesti. Oliveru je dijagnosticiran karcinom pluća. Održao je jedan emotivni koncert u HNK Split, što je bio i njegov posljednji nastup pred publikom uživo, ali se ubrzo nakon toga po savjetu doktora povukao i otkazao nekoliko planiranih koncerata.

U jednom od brojnih intervjua, kazao je ono, što se mnogi danas boje izgovoriti – mladi nemaju perspektivu! Svjestan kako mnogi mladi odlaze u Irsku ili Njemačku, još je svjesniji bio onih koji tek dolaze. Evo kako je komentirao stanje u Hrvatskoj – tako iskreno, a tako tužno:

“Ja sam cili život živija u Splitu. I ja mislim da zbog gramzljivosti, zbog pohlepe, zbog lošeg odgoja, jedna grupa ljudi je operušala ovu fenomenalnu zemlju. Nervira me samo šta većina tih ljudi vodi tu zemlju. I ne znam odakle mu hrabrosti, snaga… Ja ne znam da se netko usudi, odnosno ne netko, nego grupa, da su uspjeli uništiti tu zemlju i da smo mi sad u problemu. A da toga nije bilo, vjerojatno ne bi ni osjetili ništa. Ža mi je. Ova zemlja nije to zaslužila. Ža mi je ove dice koja dolaze. Njima će biti podloga za budućnost užasna. Cili život će se vadit na tuđim greškama. To je strašno. To ja ne mogu prihvatiti nikako.”