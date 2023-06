Presudna reakcija na društvenim mrežama: pao ‘lajk’ koji bi mogao okončati dugogodišnju dramu

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Jedna reakcija na Instagramu danas je bila dovoljna da pokrene pravu lavinu reakcija. Fotografiju Selene Gomez ‘lajkala’ je i osoba za koju se dugo smatra da joj je izravna konkurencija u kozmetičkoj industriji.

Selena je objavila fotografiju kojom je promovirala novu liniju svoje tvrtke ‘Rare Beauty’, a obožavatelji su osim njenog savršenog izgleda odmah primijetili jednu osobu koja je na objavu reagirala – Hailey Bieber, supruga Seleninog bivšeg dečka, pjevača Justina Biebera.

Iako je Hailey već prije reagirala na neke Selenine objave, mnogi fanovi smatraju da je upravo ovaj ‘lajk’ bio posebno značajan. Naime, i Hailey ima svoj kozmetički brend ‘Rhode’ kojeg mnogi smatraju posebno jakom konkurencijom Seleni. Radi ove reakcije krenula su šuškanja kako se djevojke sada konačno podržavaju i poslovno.





“Sad će Hailey objaviti još jednu fotografiju poput Selene”, “I Hailey želi Selenine proizvode”, “Sad se vidi tko je sve Selenin fan”, neki su od komentara obožavatelja.

Podsjetimo, Hailey je godinama trpjela online zlostavljanje od strane Seleninih fanova koji su tvrdili da je manekenka razlog zašto su Selena i Justin prekinuli. O svemu je progovorila Hailey krajem prošle godine u podcastu ‘Call Her Daddy‘ koji je dostupan na platformi Spotify.

“Kad smo se on i ja počeli viđati, on nije bio u vezi. Nisam takva osoba da se petljam u nečiju vezu. Nikad to ne bih učinila,” izjavila je. “Ne želim govoriti u njihovo ime jer to je bio njihov odnos i to duboko poštujem. Mislim da je najbolja stvar koja se mogla dogoditi za njega bila ta da nastavi dalje,” zaključila je.