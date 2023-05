PRESLATKA OBITELJ: Princ George na krunidbi ima posebnu ulogu, a pridružili su mu se i brat i sestra!

U subotu se održava svečana ceremonija krunidbe kralja Charlesa III. i kraljice Camille. Službeni početak ceremonije počinje u 11:20 sati po srednjoeuropskom vremenu. Ceremonija kreće procesijom od Buckinghamske palače dok je zadnja lokacija Westminsterska opatija, gdje će se i održati krunidba.

Kralj Charles III ušao je u Westminstersku opatiju na ceremoniju krunidbe. Pratili su ga paževi među kojima i unuk George koji prvi put prisustvuje službenom protokolu u toj ulozi.

Prince George as a Page of honour for his Grandfather, King Charles III ♥️👑 #Coronation pic.twitter.com/FYRvXYcHsj

Osvanuli su i prizori cijele obitelji. Preslatki kraljevski nasljednici, najstariji princ George, potom princeza Charlotte te najmlađi princ Louis smjestili su se pored majke Kate i oca Williama, a svi su bili su u plavo-bijeloj kombinaciji odjevnih komada, dok je George bio u crvenom.

Podsjetimo, Kate Middleton i princ William bili su prijatelji prije nego su se zaljubili, a upoznali su se dok su studirali na Sveučilištu St Andrews u Škotskoj.

Princess Catherine The Princess of Wales Prince William Princess Charlotte and Prince Louis being so proud of Prince George looking amazing please like and retweet 💙💙💙 #PrincessCatherine #PrinceWilliam #PrinceofWales #PrincessofWales #KateMiddleton #KateTheGreat #TeamWales pic.twitter.com/7CDoyEoopo

— Lee Hood (@Mofoman360) May 6, 2023