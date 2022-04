‘PRESELILI U 70. GODINI’ Glumica Nataša Janjić o razlozima selidbe svojih roditelja: ‘Došli su kako bi mi bili na usluzi’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Glumica Nataša Janjić posljednju je objavu na Instagramu posvetila svojim roditeljima koji su se u osmom desetljeću života iz Splita preselili u Zagreb kako bi joj bili na ‘usluzi’ i olakšali joj obiteljske obveze.

‘Evo me kod mojih roditelja koji su u svojoj 70. godini preselili iz Splita u Zagreb, u skromni podstanarski stan kako bi mi bili na usluzi oko čuvanja djece, psa, olakšali mom suprugu i meni usklađivanje obaveza i posao, družili se sa svojim unucima.

Na tome sam im neizmjerno zahvalna, kao što sam zahvalna za sve korake u mom životu za koje su odigrali važne uloge potpore i podrške, od financijske do one moralne, vjerovali i podržavali me da bih danas bila tu gdje jesam’, napisala je crvenokosa Splićanka.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli 𝙽𝚊𝚝𝚊𝚜𝚊 𝙹𝚊𝚗𝚓𝚒𝚌 𝙼𝚎𝚍𝚊𝚗𝚌𝚒𝚌 (@nanulananula)



Natašinu objavu komentirao je njezin kolega Slavko Sobin koji je u šali priupitao: ‘Gdje su ključevi od Šolte’, a ona je odgovorila: ‘U džepu’.

Komentarima se pridružila i glumica Ana Gruica koja je podržala odluku o preseljenju Natašinih roditelja: ‘Baka servis, top. Bravo za roditelje.’

Nataša je tri i pol godine u braku s doktorom Nenadom Medančićem s kojim ima dvoje djece. Za njihovu ljubavnu priču zaslužna je voditeljica Marijana Batinić koja je ovaj par upoznala.