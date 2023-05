PRESELILA U DIVAN EUROPSKI GRAD! Amber Heard prodala kuću u Hollywoodu i spakirala kofere: ‘Odgaja kćer daleko od buke’

Prošle godine javnost je budnim okom pratila sudsku bitku između dvije holivudske zvijezde, Johnnyja Deppa i Amber Heard. Proces započet u travnju 2022. godine obilježen je svakodnevnim iznošenjem novih neugodnih informacija i protuoptužbi, a sve je zaključeno u lipnju iste godine presudom u Deppovu korist.

Nakon suđenja bivši supružnici su još neko vrijeme bili pod povećalom javnosti, a oboma je uskraćeno nekoliko uloga radi sudskog skandala.

I dok se Johnny Depp uspješno vratio glumi glumeći kralja Luja XV. u nadolazećem biografskom filmu, za Amber Heard se neko vrijeme nije znalo što radi. Novinarka Alison Boshoff je, čini se, riješila te nedoumice.

U članku koji je napisala za Daily Mail otkriva kako je od jednog od glumičinih prijatelja saznala da je Amber napustila Hollywood – i preselila u Madrid.

ALISON BOSHOFF: Amber Heard quits Hollywood and moves to Madrid (and there’s no sign of her girlfriend)

via https://t.co/3jE18GkpDy https://t.co/Dx3377r8yq

— alison boshoff (@alisonboshoff) May 5, 2023