PREPOZNAJETE LI OVOG MUŠKARCA? Prije dvadeset godina punio je medijske stupce, bio je to šok za čitavu regiju

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Prošlo je gotovo 20 godina kako je objavljena eksplicitna snimka Severina i hercegovačkog tajkuna Milana Lučića. I dok Severina gotovo svakodnevno puni medijske stupce, Milana javnost dugo nije vidjela.

Iako nije rijetkost susreti ga na zagrebačkoj špici, ovaj put ulovili su ga fotografi Cropixa pa je javnost dobila priliku vidjeti kako danas izgleda.

Od 2004. do danas, Lučić se znatno promijenio, no frizura je ostala jednako postojana.





U usporedbi s nekim starijim fotografijama, nije ni čudo što ga mnogi na prvu nisu prepoznali, odnosno što ga ranije nisu zamijetili fotografi.

U vrijeme kada se zabavljao sa Severinom na jahti, Lučić je bio, kao i danas, oženjen za suprugu Mirjanu s kojom ima dvoje djece, Krešimira i Danijelu, a zajedno žive u Zagrebu.

“Jedna stvar mi je signalizirala da Milanu nije stalo do mene”

Lučić o Severini nikad javno nije govorio, a ona se 2021. godine odlučila osvrnuti na taj težak period. Za srpski magazin Nedeljnik tada je otkrila da šest mjesec,i od kada je izašla snimka njihovog odnosa, nije izlazila iz kuće.

“Nikad nisam tražila da moja intima izađe vani. To je bio veliki šok. Dala sam onda dva intervjua povodom toga, i to je bilo to. Bilo je teško, ali preživjela sam. U rok službe ili, što bi u Splitu rekli, tempi pasati. Ali eto, bila je to zabava, nekima i dan-danas. Pa kad mi nemaju što reći, onda mi spominju taj nesretni snimak s broda”, ispričala je tada.

Posljednji put o odnosu s Lučićem progovorila je za H-alter u intervju s novinarkom Jelenom Jindrom. Tada se javno ispričala njegovoj supruzi i djeci.

“Na početku naše veze, jedna stvar koja mi je signalizirala da Milanu nije stalo do mene bilo je njegovo pitanje koliko sam naplatila taj filmić. Sramotno! Želim poručiti mladim djevojkama da budu oprezne i da paze što čine. Svjesna sam da postoje tri osobe koje sam time povrijedila, i želim im se ispričati. A to su djeca i supruga mojeg partnera iz tog videa. To su jedine osobe kojima se ja trebam ispričati. Ali jako je znakovito da od te 2004. do danas nitko nije spominjao patnje te djece, a svi su sada jako zainteresirani kako će to doživjeti moj sin koji u to vrijeme nije bio ni rođen. Svjesna sam da će se moj sin kad-tad u životu s time sresti i imam to na umu od početka. Kada procijenim da je vrijeme, sama ću mu to reći i htjela bih da to čuje od mene. Rado bih citirala mudrijeg od sebe, filozofa koji kaže da kazna koja je veća od zločina jest sam zločin”, rekla je tada.