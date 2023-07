Prepoznajete li nekada slavnu pop zvijezdu sa slike? Zabranili joj spot, a Putin ju je mrzio

Autor: H.B.

Prije gotovo 25 godina na svjetsku su scenu po prvi put izašle Julija Volkova i Lena Katina, odnosno njihov zajednički bend t.A.T.u. Ruski duo je sa svojim hitom “All the Things She Said” pokorio sve glazbene ljestvice. Iako je spot bio zabranjen na BBC-jevu “Top of the Popsu” zbog eksplicitnih scena, djevojke su bez obzira na sve doživjele golemi uspjeh, ali mnogo se toga promijenilo od tada, pa čak i same pjevačice.

Recimo, Julia danas ima 38 godina i izgleda potpuno drugačije, gotovo neprepoznatljivo. Najbolje se to vidi na njezinim posljednjim objavama na Instagramu, gdje ju prati više do 368 tisuća ljudi. Svoje je fanove iznenadila novom frizurom i makeoverom i mnogi su ostali šokirani.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova)

Putin ih ne voli

“Svi znaju koliko volim često mijenjati frizure, stil, boju kose, a posebno volim dugu kosu”, napisala je Julia.

Inače, t.A.T.u. se nedavno ponovno okupio, a zanimljivo je kako ih čak niti Vladimir Putin nije uspio zaustaviti i ugasiti njih LGBT pokret. Valja spomenuti kako je Julia danas majka dvoje djece, a Lena je udana za biznismena Dmitrija Spirdonova i čeka drugo dijete.









