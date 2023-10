Prepoznajete li Luciju iz Života na vagi? Nakon velike promjene javila se sa egzotične destinacije

Bivša kandidatkinja showa Život na vagi, Lucija Šarić Lončarek, javnosti je poznata kao kći sesvetskog tajkuna Marijana Šarića. U show je ušla sa 133.7 kilograma, a po izlasku je imala tek 7.9 kilograma manje.

Sudeći po objavama koje u zadnje vrijeme dijeli, stvari su se od tada znatno promijenile te je Lucija znatno smršavila.





“Konačno smo našli vremena”

Sa fanovima je nedavno podijelila trenutke sa medenog mjeseca na Baliju. Na njemu uživa sa suprugom, Markom Lončarekom, za kojeg se udala prošle godine.

“Napokon smo našli vremena da nas dvoje proslavimo svoj medeni mjesec. Iako je nama stalno medeni mjesec. Volim najviše,” napisala je uz romantične fotografije sa suprugom.

Osobni trener puno joj je pomogao

Lucija se fanovima gotovo svakodnevno javlja sa Balija, pokazujući kako uživa. Između ostaloga je tako doručkovala u bazenu, isprobala surfanje po prvi put, ali i jahanje na slonu.









Podsjetimo, Lucija u RTL-ovom showu nije ostvarila željeni napredak. Po završetku se odlučila na važan potez te je angažirala osobnog trenera zbog kojeg je, kaže, izgubila čak 70 kilograma.

“Svatko se sa svojim kilama nosi kako zna, neki lakše, neki teže. Ja sam cijeli život bucka i nosim ja to, ali neću biti mirna i neću stati dok ne dođem do cilja. Pretilost je opasna i za fizičko i za psihičko zdravlje ljudi. To je moje mišljenje i ja se toga držim. Sve je OK, ali u granicama normale,” priznala je za medije, prenosi Večernji.