PREMINUO VELIKI UMJETNIK: Slavni Hrvat zadužio je generacije plesača, divili su mu se u Parizu, New Yorku i Riju!

Veliki hrvatski baletni umjetnik, Veseljko Sulić, preminuo je 22. ožujka u Rio de Janeiru, izvijestilo je Hrvatsko narodno kazalište.

Sulić je rođen 1929. godine u Pučišćima na Braču. Nakon II. Svjetskoga rata pohađao je slavnu baletnu školu Ane Roje i Oskara Harmoša, 1947., a već 1948. bio je primljen u baletni ansambl Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu.

Stipendiju za London dobiva 1952., učiteljica mu postaje Audrey de Voss, a plesačka iskustva stječe u trupama Johna Cranka, Kennetha McMillana i drugih. Već iduće godine Sulić se pridružuje trupi Janine Charrat u Parizu gdje ostaje punih jedanaest godina.





U početku pleše u, dakako, manjim ulogama, no neprekidno i brzo napredujući već 1956. postaje Danseur Etoile u trupi Ballet des Etoiles de Paris. Diljem Europe Sulić solistički nastupa s tada najpriznatijim balerinama poput Ludmille Tcherine, Zizi Jeanmaire, Colette Marchand; nastupa u filmovima u Francuskoj i Njemačkoj, s Geraldine Chaplin snima i film za Francusku televiziju, a godine 1960. glavni je plesač u trupi Lido de Paris.

Koreografsku karijeru počeo je baletom Suite Lyrique u Parizu, zatim ubrzo zajedno s Jeanom Cocteauom, u Lyonu koreografira Kralja Edipa. Godine 1964. nekoliko mjeseci nastupa u Broadway Theatreu u New Yorku, istodobno pohađajući školu Marthe Graham, a kad mu je za nastup u Tropicani u Las Vegasu bio ponuđen tromjesečni ugovor, sudbina je htjela da taj angažman potraje idućih devet godina.

Usporedo s plesačkom karijerom, Sulić podučava klasični balet na University of Nevada u Las Vegasu, a također drži seminare za Professional Dance Teachers Association, Dance Masters of America i Dance Caravan diljem Amerike.

Godine 1972. osniva Nevada Dance Theatre, koja je od skupine nekoliko baletnih zaljubljenika prerasla u profesionalnu trupu nacionalne važnosti i za koju je koreografirao 51 balet, koja se danas zove Nevada Ballet Theatre.

Koreografsku karijeru Sulić je ostvario i u operama diljem Europe, Amerike i Južne Amerike. Od 1997. surađuje u Rio de Janeiru s Teatrom Municipal gdje je postavio balete Mantodea i Paradise garden, a za trupu Jovem Grčke pjesme. Otada i Na­cionalna baletna škola redovito izvodi La Barre u sklopu završne produkcije.

Na 51. splitskom ljetu baletni ansambl HNK Split izveo je The Best of Ve­seljko Sulić, retrospektivu šezdeset godina umjetničkog rada.

Godine 1998. osmišljava i koreografira koprodukcijsku predstavu Kralj Edip (Veseljko Sulić- Pihilipp Glass- Jean Cocteau) HNK u Zagrebu i Dubrovačkih ljetnih igara.









Veseljku Suliću dodijeljena je 1981. godine Nevada Governor’s Arts Award, nagrada za Istaknutog umjetnika. Sveučilište u Las Vegasu na koje­mu je osnovao Odjel za ples i na kojemu je klasični balet podučavao više od dva desetljeća 1987. godine dodjeljuje mu nagradu Distinguished Nevadan Award. Godine 1997. godine dobiva Community Art Award, a 1999. ulazi i u Le­gends Hall of Fame zbog zasluga utemeljenja Nevada Dance Theatrea. Vođa demokrata u Senatu Sjedinjenih Država, Harry Reid, dodjelju­je Suliću senatorsku nagradu i upisuje ga u Arhivu američkog Kongresa kao za­služnog umjetnika koji je doveo klasičnu umjetnost u Las Vegas, Nevada.

Veseljko Sulić je prema vlastitim riječima bio zaljubljenik u balet i promovirao je tu umjetnost cijeloga života.

Hrvatsko narodno kazalište se s tugom oprašta od umjetnika koji je zadužio generacije plesača od Europe, SAD-a i Kanade, pa sve do Južne Amerike.