Preminuo suprug Nevenke iz Ljubav je na selu, imao je 49 godina: Spojilo ih je Međugorje

Autor: I.D.

Preminuo je suprug bivše kandidatkinje ‘Ljubav je na selu’ Nevenke Bekavac, Zvonimir Petričević. Kako javlja Dalmacija danas, u srijedu su ga pokopali na mjesnom groblju Svetog Nikole u Bajagiću. Nevenkin suprug imao je 49 godina. Nakon nekoliko godina veze su se vjenčali, a njihovo vjenčanje bilo je u velikom fokusu javnosti. Neve i Zvonimir upoznali su se u Međugorju na hodočašću, a Sinjanin ju je osvojio na prvu. Iako krivo joj je bilo što joj nije odmah priznao da je bio oženjen. Vjenčali su se 2017. Nagađalo se već tada da je trudna, ali Neve nije htjela priznati. Samo dva mjeseca nakon sudbonosnog da – u 41. godini rodila je sina.



Tri puta je bila u showu Ljubav je na selu

“Uvijek u braku može biti još bolje, ako se drži do toga, ne smije postati dosadno. Sjeti se on da izvede, na večeru i kupi mi poklon, ponekad me iznenadi”, istaknula je ranije za RTL. Prije nego što se skrasila s Zvonimirom, Nevenka je tri puta bila u showu ‘Ljubav je na selu’, u kojemu je nijedan farmer nije u potpunosti osvojio.

Neve je prvo, u petoj sezoni showa, upoznala Ivicu Stapića iz mjesta Habjanovci. Idući je bio Goran Žigo, jedan od najupečatljivijih kandidata te emisije. U sedmoj sezoni upoznala je Dražena Božića iz BiH. Ranije je bivša kandidatkinja ‘Ljubav je na selu’ otkrila što je za nju ljubav.

“Ljubav je nešto lijepo, kada nekoga voliš, kada osjećamo leptiriće u srcu i privlači nas ta osoba. Ne znamo ni mi zašto, ali privlači nas. Vjerujemo da postoje srodne duše. Muškarac se definitivno treba brinuti o ženi, posložiti joj doma stvari, u smislu da je sve uredu, da poklanja pažnju dovoljno, da ju ne ostavlja samu, da joj kupuje poklone, garderobu”, rekla je Nevenka za RTL.