PREMINUO MLAĐI BRAT SHARON STONE: Prije dvije godine ostao je bez sinčića, supruga shrvana: ‘Kao da mi je netko iščupao srce’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Mlađi brat holivudske glumice Sharon Stone, Patrick Stone preminuo je u nedjelju u Pennsylvaniji u 58. godini od posljedica srčanog zastoja, prenosi TMZ.

Patrick je preminuo gotovo dvije godine nakon što je njegov sin River, kojeg je dobio sa suprugom Tashom, umro u dobi od samo 11 mjeseci od zatajenja organa.

Patrickova supruga Tasha oglasila se na društvenim mrežama i potvrdila iznenadnu smrti voljenog supruga.





“Osjećam se kao da mi je netko iščupao srce iz grudi. Patrick je otišao k našem slatkom Riveru. Ne znam što bih drugo rekla, on je bio moj svijet. Nisam sigurna kako bi život trebao izgledati bez mog muža uz mene i sasvim iskreno to ne želim. Samo se nadam da ćeš uvijek biti uz mene i paziti na Huntera, Kaylee i mene. Do ponovnog susreta ja ću zauvijek držati tebe i naše divne (i neke ne tako divne, ali jednako važne) uspomene blizu svog srca i uvijek ću posjećivati ​​te uspomene. Volim te, dušo. Želja mi je da kroz sve ovo sada barem River ima svog tatu i nadam se da se vas dvoje najbolje provodite”, napisala je Tasha u dirljivoj objavi.

Sharon se zasad nije oglasila na društvenim mrežama o Patrickovoj smrti, a osim njega ima sestru Kelly Stone i brata Michaela Stonea.

U kolovozu 2021. godine Sharon je objavila tužnu vijest da je preminuo njezin nećak River, i to samo nekoliko dana nakon što je pronađen u svom krevetiću s teškim zatajenjem organa, zbog čega je pao u komu. River je bio najmlađe dijete Patricka i Tashe.