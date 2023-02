PREMINUO LEGENDARNI GLAZBENIK! Skladao je poznate melodije i napisao tekstove brojnih hitova: U impresivnoj karijeri osvojio je 3 Oscara

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Legendarni glazbenik Burt Bacharach preminuo je u 94. godini, javljaju američki mediji. Autor brojnih prepoznatljivih melodija jučer je preminuo u svom domu u Los Angelesu, što je danas potvrdila njegova publicistica Tina Brausam, istaknuvši da je svijet napustio prirodnom smrću.

Burt Bacharach, skladatelj i tekstopisac poznat po hitovima “I Say A Little Prayer”, “This Guy’s in Love with You”, “I’ll Never Fall In Love Again” i “This Guy’s In Love With You”, pisao je pjesme za neke od najvećih glazbenih legendi, poput Arethe Franklin, Toma Jonesa i Dusty Springfield.

Tijekom svoje impresivne karijere osvojio je osam Grammyja i tri Oscara – 1970. godine za pjesmu “Raindrops Keep Fallin’ on My Head” i za glazbu u filmu “Butch Cassidy and the Sundance Kid” te 1982. godine za “Arthur’s Theme” u filmu “Arthur”.





Njegov rad pratile su legendarna glazbena imena poput Elvisa Presleyja i Franka Sinatre, a utjecao je na brojne generacije glazbenika. Izvedbe njegovih djela objavili su, među ostalima, White Stripes, Twista, Dionne Warwick, The Stranglers i Cyndi Lauper.

Burt je često posjećivao Bijelu kuću, bez obzira na političku stranku tadašnjeg predsjednika, a 2012. Barack Obama uručio mu je Gershwinovu nagradu. Smatran inovatorom u svom području, a odrastao na jazzu i klasičnoj glazbi, da bi kasnije najveći užitak pronalazio u slušanju rock glazbe.