PREMINUO KANDIDAT ‘ŽIVOTA NA VAGI’: Imao je 39 godina, iza sebe ostavlja ožalošćenu suprugu

Autor: Š. P.

Neven Vuljanković, natjecatelj prve sezone showa ‘Život na vagi’, preminuo je jutros u bolnici, javlja RTL. Imao je 39 godina, a iza sebe ostavlja suprugu Ivanu.

Ivan je u prvoj sezoni bio kandidat s najvećom tjelesnom težinom. U show je ušao s 240,2 kilograma, to prvenstveno jer je želio djecu, u čemu ga je onemogućavala njegova težina.

Živio je u Vrbovcu.

“Kad sam upoznao Ivanu, imao sam nekih 140 – 160 kg. Zadnjih godinu i pol dana sam vjerojatno dosta natukao, van svih granica, ne želim više tako”, rekao je Neven u predstavljanju gledateljima.

“Čovjek s vremenom pada u neku depresiju, nema niti volje negdje ići, ništa ti lijepo ne stoji… Došao sam do te faze da je više to teško i naći naravno”, dodao je i zaključio: “Oženio sam se, izgradio sam kuću, posao, sve stoji, ali mislim da bi to najveće bilo postignuće, da smršavim do određene kilaže”.