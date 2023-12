Preminuo je istaknuti član legendarne grupe AC/DC: Milijuni obožavatelja diljem svijeta u nevjerici

Autor: Barbara Grgić

Colin Burgess, prvi bubnjar sastava AC/DC, preminuo je u 78. godini. Tužnu vijest podijelili su članovi grupe na službenoj stranici na Facebooku.

“Shrvani smo smrću Colina Burgessa. Bio je naš prvi bubnjar i vrlo cijenjen glazbenik. Sretna sjećanja”, napisali su.

Bio dio prve postave benda

Colin je postao član benda 1973. godine, uz braću Angusa i Malcolma Younga, pjevača Davea Evansa te basista Larryja Van Kriedta. Međutim, Burgessa su brzo izbacili iz benda.

Objavili su njihov prvi hit “Can I Sit Next to You Girl” i prvi put svirali u jednom noćnom klubu. Kratko nakon toga su izbacili bubnjara iz benda te ga optužili da se napio na pozornici tijekom jednog nastupa iz 1974. godine.

Uz AC/DC, Burgess je svirao i u australskom rock sastavu The Masters Apprentices od 1968. do 1972. godine.