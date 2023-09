Preminuo je glumac Michael Gambon, pamtimo ga po ulozi u Harryju Potteru

Glumac Michael Gambon, najpoznatiji po ulozi ravnatelja Dumbledorea u filmskom serijalu “Harry Potter”, preminuo je u 82. godini života, kako je objavila njegova obitelj, prenose britanski mediji.

Gambon je rođen 19. listopada 1940. godine u Dublinu, a sa svojim roditeljima preselio se u London kada mu je bilo pet godina. Iako je prvotno pohađao St. Aloysius College u Londonu, napustio je školu sa samo 15 godina i započeo raditi kao pripravnik alatničar u tvrtki ‘Vickers Armstrong’.

Tijekom vremena, stekao je kvalifikacije za inženjera. Dok je obavljao posao strojara, upisao se na studij klasične glume i diplomirao na ‘Kraljevskoj akademiji dramske umjetnosti’.

‘Harry Potter’ star Michael Gambon has passed away at the age of 82. pic.twitter.com/PQ17LwDAUC

— Pop Crave (@PopCrave) September 28, 2023