Preminuo fotograf Nino Željko Jelenski: Snimao je Bowieja, Tinu Turner, U2 i Cohena

Autor: Barbara Grgić

Preminuo je poznati hrvatski fotograf Nino Željko Jelenski, piše portal Ravno do dna.

Jelenski je radio na mnogim umjetničkim projektima, od apstraktne do modne fotografije, ali su fotografije s rock tematikom bile tema koje se neprekidno držao u svom radu.





Šira javnost pamti kad je 14. svibnja 2022. godine demonstrativno poderao svoje radove ispred Ministarstva kulture u Runanjinovoj 2 u Zagrebu u znak prosvjeda jer je Ministarstvo kulture odbilo financirati njegovu monografiju otoka Paga na kojoj je radio deset godina, uz objašnjenje da je na natječaju bilo boljih radova.

Od samih početak bavljenja fotografijom Jelenski se specijalizirao za portretnu koncertnu fotografiju, a do danas u njegovom portfelju možemo naći mnoge svjetske glazbenike (Frank Zappa, David Bowie, Carlos Santana, Tina Turner, Lou Reed, The Rolling Stones, FLC, Metallica, Joe Coocker, Leonard Cohen, Sting, Grace Jones, U2,) čije fotografije nose osobni izričaj autora.

Godine 2009. izdao je knjigu fotografija jazz glazbenika koji su u zadnjih dvadesetak godina nastupali u Zagrebu, pod nazivom „Jazz Me Up By Jelenski“.

Nino Željko Jelenski bio je suradnik brojnih hrvatskih tiskovina (Polet, Studentski List, Val, Oko, Studio, Danas, Start, Nedjeljna Dalmacija, Stil, Panorama, Slobodna Dalmacija, Glorija, Globus, slovenske Mladina, Lider, povremeno i za portal Ravno do dna). U Dekoru je bio glavni urednik i urednik fotografije. U spomenutim medijima je objavio preko deset tisuća fotografija. Godine 2006. godine je objavio samostalnu fotomonografiju pod nazivom “Buđenja / Awakening”. Prvi je put izlagao 1988. godine u Ljubljani u galeriji Feniks gdje je izložio fotografije venecijanskog karnevala.