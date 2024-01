Preminula zvijezda serije omiljene među Hrvatima: ‘Ovo je nesaglediv gubitak’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Tek što je počela 2024. godina, svjetska glumačka scena doživjela je još jedan neočekivan gubitak. U dobi od 43 godine preminuo je meksički glumac Adan Canto kojeg Hrvati pamte iz serije ‘Narcos’, izvijestio je časopis Variety.

“Shrvani smo viješću o smrti Adana Canta. Divan glumac i dragi prijatelj, bila nam je čast imati ga kao dio Warner Bros televizije i obitelji Fox Entertainment od njegovog američkog debija u seriji ‘The Following’ prije više od desetljeća”, stoji u zajedničkoj izjavi tvrtki Warner Bros i Fox Entertainment.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Adan Canto (@adancanto)

“Tugujemo uz njegovu obitelj”

“Nedavno je osvijetlio ekran svojom izvedbom u seriji ‘The Cleaning Lady’, gdje je pokazao svoju umjetničku stranu, raspon, dubinu i ranjivost. Ovo je nesaglediv gubitak i tugujemo uz njegovu suprugu Stephanie, njihovu djecu i voljene. Adan će nam duboko nedostajati”, zaključuje objava.









Canto je inače rođen u Meksiku, no odrastao je u Teksasu. Prije glumačke imao je i glazbenu karijeru, te je pisao pjesme za nekoliko meksičkih serija i filmova. Na kraju je i sam stao na pozornicu u filmu Pedra Almodóvara, ‘All About My Mother’ (‘Sve o mojoj majci’).









Njegova prva televizijska uloga bila je u seriji ‘Estado de Gracia’ 2009. godine. Na američku scenu se probio četiri godine kasnije, i to u poznatoj kriminalističkoj seriji ‘The Following’ (‘Sljedbenici), gdje je glumio uz bok Kevinu Baconu kao glavnom glumcu.

Svoju prvu veliku filmsku ulogu ostvario je u filmu ‘X-Men: Dani buduće prošlosti’, gdje mu je pripala uloga superheroja Sunspot. Jedna od posljednjih uloga bila mu je u već spomenutoj seriji ‘The Cleaning Lady’ (‘Čistačica’), čija treća sezona se trenutno snima.