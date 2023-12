Preminula zvijezda serije omiljene i među Hrvatima: Svladala ga je teška bolest

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Glumac i pjesnik Benjamin Zephaniah, mnogima najpoznatiji po ulozi u seriji ‘Peaky Blinders’, preminuo je u četvrtak u 66. godini. Tužnu vijest su putem emotivne objave na društvenim mrežama potvrdili članovi njegove obitelji.

“Sa velikom tugom i žaljenjem objavljujemo smrt našeg voljenog supruga, sina i brata u ranim jutarnjim satima 7. prosinca 2023. godine. Benjaminu je dijagnosticiran tumor na mozgu prije osam tjedana,” stoji u početku priopćenja.





Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Benjamin Zephaniah (@officialbenjaminzephaniah)

“Bio je istinski pionir”

“Dijelili smo ga sa svijetom i znamo da će mnogi biti šokirani i rastuženi ovom vijesti. Benjamin je bio istinski pionir i inovator, toliko toga je dao svijetu. Kroz sjajnu karijeru koja uključuje pjesme, literaturu, glazbu, televiziju i radio, Benjamin nas ostavlja sa radosnim i fantastičnim naslijeđem. Hvala za ljubav koju ste mu pokazali,” navodi se dalje.

Pravim imenom Benjamin Obadiah Iqbal Zephaniah, rođen je u Birminghamu u Velikoj Britaniji. Otac mu je bio poštar sa Barbadosa, a majka je radila kao medicinska sestra na Jamajci. Osim što je iskusan glumac, objavio je i nekoliko zbirki poezija kao i pet romana.

Časopis The Times ga je 2008. uvrstio na popis 50 najboljih britanskih poslijeratnih pisaca, a zanimljivo je da je zbog disleksije kao 13-godišnjak napustio školu. Posebno ga se pamti po ulozi propovjednika Jeremiaha Jesusa u ‘Peaky Blinders’, gdje je glumio uz bok Cillianu Murphyju i Tomu Hardyju.

Prije 20 godina ponuđen mu je Red britanskog carstva, što je glumac odbio. “Naljutim se kada čujem tu riječ “carstvo”: podsjeća me na ropstvo, na tisuće godina brutalnosti, podsjeća me na to kako su moji preci silovani i mučeni,” napisao je tada za The Guardian.