Preminula zvijezda serije koju su Hrvati obožavali

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Američka glumica Andrea Evans, najpoznatija po ulogama u nizu uspješnih sapunica, preminula je u 66. godini života nakon borbe s rakom. Vijest je američkim medijima potvrdio njezin glasnogovornik, Nick Leicht.

“Radio sam s Andreom posljednjih sedam godina. Imala je nemjerljiv talent i bilo je prekrasno surađivati s njom,” izjavio je Leicht, prenosi LA Times.

Evans je rođena 18. lipnja 1957. godine u američkoj saveznoj državi Illinois. Nakon završetka srednje škole pohađala je sveučilište u Illinoisu, u gradovima-blizancima Champaign i Urbana.





Karijeru je počela 1979. godine u seriji ‘One Life to Life’. Iako je u stalnoj postavi ostala tek dvije godine, u seriju se vraćala više puta sve do 1990. godine. Glumila je i u sapunicama ‘The Bold and the Beautiful’ te ‘The Young and the Restless’.

Hrvatskoj publici svakako je najpoznatija po ulozi u seriji ‘Passions’ (‘Strasti’) koja se svojedobno emitirala na Novoj TV i uživala veliku popularnost. Od 2000. do 2008. godine u ‘Strastima’ je glumila ‘zlicu’ Rebeccu Hotchkiss, a pojavila se u čak 627 epizoda.

Njezina posljednja uloga bila je u seriji ‘The Bay’ (‘Zaljev’). Andrea je iza sebe ostavila ožalošćenu obitelj – supruga Stephena Rodrigueza i njihovu kći Kylie Lyn Rodriguez.