Preminula partnerica jedne od najvećih glumačkih legendi: ‘Moram tugovati sam’

Autor: F. P.

Holivudska scena nadasve obiluje legendarnim imenima. Mnogi su svojom karijerom ostvarili zaista zavidne uspjehe, a neki čak i u ozbiljnim godinama predstavljaju opaku konkurenciju. Među takve se ubraja i 94-godišnji glumac Clint Eastwood, čije zapamćene uloge bi bilo gotovo pa nemoguće nabrojati.

No čini se da glumcu slijedi jedno dosta teško razdoblje. Naime, u 61. godini života preminula je njegova dugogodišnja partnerica Christina Sandera. Vijest o neočekivanoj smrti potvrdio je sam glumac, rekavši kako je bila brižna žena i da će mu jako nedostajati. Daljnjih informacija o svemu neće biti jer glumac privatno oplakuje gubitak.

Vremešni glumac svoju partnericu upoznao je 2014. godine. Ona je tada radila kao hostesa u njegovom hotelu, a o njihovoj romansi javnost nije imala prilike saznati mnogo. 33 godine mlađa Christina Clinta je između ostalog podržala i na dodjeli Oscara 2015. godine, kada je njegov film ‘Američki snajperist’ imao šest nominacija.

Brojne veze i nebrojena djeca

Eastwood je prije Christine dva puta uplovljavao u bračnu luku. Prvi put je to bilo sa modelom Maggie Johnson od 1953. do 1987. godine, a drugi put ga je osvojila Dina Ruiz od 1996. do 2004. godine. Bio je poznat kao veliki ženskaroš, a do današnjeg dana se ne zna točan broj njegovih potomaka od kojih dio nije ni priznat.

Podsjetimo, ranije ove godine glumac je uhvaćen na jednom događaju u Kaliforniji. Sve je bilo time impresivnije što je to odradio svega par dana prije 94. rođendana, a snimka se ubrzo proširila mrežama. Iako je Eastwood bio vidno dobrog raspoloženja, fanovi su jasno izrazili svoju zabrinutost njegovom krhkom pojavom.









“Starost može biti ponizna”, “Neprepoznatljiv je! Unatoč govoru dob ga je usporila”, “Uvijek je to tužno vidjeti, no svi ćemo ostarjeti”, “Bio je tako zgodan kad je bio mlad”, “Koji ikonički glumac, i dalje mu ide”, “Mogao se barem obrijati i ošišati”, “Starost je zastrašujuća! Nitko nije imun na nju, privilegija je doći do te dobi”, poručili su tada.

Unatoč poodmakloj dobi, Clint je donedavno radio na novom uratku. Riječ je o filmu ‘Juror No. 2’ sa Nicolasom Houltom i Toni Collette, kojeg Clint režira i producira. Triler se počeo snimati u lipnju prošle godine te bi uskoro trebao izaći, a očekuje se kako će Eastwoodu to biti i posljednje ostvarenje.