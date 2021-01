Preminula legendarna glumica Cicely Tyson: Barack Obama i Oprah Winfery oprostili se emotivnim objavama

Autor: Dnevno.hr

Ledendarna glumica Cicely Tyson, prva Afroamerikanka nominirana za prestižnu nagradu Oscar, preminula je u 96. godini života, potvrdila je njena obitelj, koja nije željela otkriti uzrok smrti, prenosi CNN.

Osvajačica brojnih nagrada, uključujući Tony i Emmy, ostat će upamćena po ulogama u filmovima Sounder (1972), zbog kojeg je i bila nominirana za Oscara, The Autobiography of Miss Jane Pittman (1974), Roots (1977), The Marva Collins Story (1981),The Women of Brewster Place (1989) i The Help (2011).

Od nje su se oprostile i brojne kolege, ali i poznate osobe poput Oprah Winfrey, te Barack Obame.

“Kada se Cicely Tyson rodila, doktori su zbog šuma na srcu predviđali da neće preživjeti ni tri mjeseca. Ono što nisu znali, što nisu mogli znati, je da je Cicely imala jedinstveno srce, ono koje ne samo da će nastaviti kucati sljedećih 96 godina već će ostaviti teško dostižni trag na ovom svijetu”, na Instagramu je napisao bivši američki predsjednik Barack Obama.







View this post on Instagram A post shared by Barack Obama (@barackobama)









“Cicely je rano odlučila da će njezina gluma biti više od samoga posla. Koristila je svoju karijeru kao svjetlo koje ističe ljudskost tamnoputih ljudi. Likovi koje je igrala odražavali su njezine vrijednosti. Nikada nije pristajala na kompromise. Način na koji je živjela samo je potvrda njezine veličine”, zaključila je Oprah Winfrey.