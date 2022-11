PREMINULA JEDNA OD NAJVEĆIH SVJETSKIH ZVIJEZDA: Napisala je neke od najvećih hitova Fleetwood Maca

Autor: Dnevno.hr

U dobi od 79. godina preminula je poznata glazbenica Christine McVie, široj javnosti poznata kao dugogodišnja članica benda Fleetwood Mac.

McVie je napisala neke najpoznatijih pjesama benda, poput Little Lies, Everywhere, Don‘t Stop, Say You Love Me i Songbird.

Bendu se prvi put pridružila 1971. godine pa ga napustila nakon 28 godina da bi se u Fleetwood Mac opet vratila 2014. godine.





Od 1968. do 1976. godine bila je udana za basista Fleetwood Maca Johna McViea.