Prelijepa Indijka umalo Jeleni preotela Đokovića: ‘Znam da je zauzet i ima djecu, ali…’

Jedna od najljepših žena na svijetu, Indijka Deepika Padukone, jedno je vrijeme bila tema svjetskih tabloida kao žena zbog koje su se Novak i Jelena Đoković umalo razveli.

Naime, iako je Deepika od 2018. godine u braku s glumcem Ranveerom Singhom, u jednom je intervjuu otkrila kako je Novak Đoković njezina neprežaljena ljubav.

“Novak me očarao na prvi pogled! Znam da je zauzet čovjek, ima i djecu, ali vrijeme provedeno s njim nikad neću zaboraviti. Bio je šarmantan, ljubazan i izuzetno duhovit. Kad to spojite sa samopouzdanjem čovjeka koji je najbolji na svijetu u onome čime se bavi, jasno vam je zašto mu nijedna žena ne može odoljeti. Nikad nisam srela nikog tko mu je sličan! Nole će zato zauvijek ostati moja najveća ljubav”, rekla je Deepika.





Podsjetimo, njihov prvi susret dogodio se 2014. na azijskoj Premier ligi, IPTL-u. Godinu dana nakon, paparazzi su ih ulovili dok mu je Deepika čestitala plasman u finale – i to ispred svlačionice. Idući susret je ponovno bio – godinu dana iza.

Limuzinom išli na večere, ali Jelki to nije smetalo

Novak je sudjelovao na Indian Wellsu, a zatim ih je osobni vozač odveo u jedan od najpoznatijih restorana u Kaliforniji. U to vrijeme Deepika nije bila toliko poznata pa su američki mediji lijepu glumicu okarakterizali kao “nepoznatu, ali atraktivnu brinetu”.

U to je vrijeme nepoznati izvor za talijanske novine “La Gazzetta dello Sport” tvrdio da je brak Novaka i Jelene u krizi.







“Novak je pred razvodom. Jelena je shvatila da odnos njenog supruga s Deepikom prelazi obično druženje i zbog toga je ‘pukla’. Zatražila je od Novaka da razdvoje bankovne račune i spremna je ostaviti ga”, pisalo je u spomenutom mediju.

Ubrzo nakon tih navoda, sportaš je dodao kako je Jelena odlična prijateljica lijepe Indijke te kako nema problem s njihovim druženjem.

Tenisač je jednom prilikom otkrio da ga je kod buduće supruge prvo privukao njezin osmijeh, no istaknuo je da je zahvalan što su se njih dvoje spojili prije nego što su se dogodili njegovi veliki uspjesi.

“Na prvi pogled osvojila me osmjehom. Naravno, izgled uvijek prvi dolazi do izražaja, ali za ljubav je potrebno mnogo više. Jelena je bila iskrena od prvog trenutka i hvala Bogu što smo se sreli prije nego što sam postigao velike uspjehe jer znam da je ona sa mnom zbog mene, zbog Novaka, zbog klinca kog je upoznala kada je imao 17 godina. Ona mi je najveća podrška, sposobna je, ambiciozna i jaka. Kod nje najviše volim iskrenost, to je ono što nas čini sretnima”, rekao je Novak.

Novak je Jelenu zaprosio 2013. godine, a sretnu je vijest objavio na Facebooku.

“Od sada ću Jelenu svima predstavljati kao zaručnicu i buduću suprugu! Počinje navikavanje. Slatke muke. Presretni smo”, napisao je tada.

Vjenčali su se 10. lipnja 2014. godine na Svetom Stefanu u Crnoj Gori, a četiri mjeseca kasnije rodilo im se prvo dijete, sin Stefan. Tri godine kasnije, dobili su i kćerkicu Taru.