PREKINULA JE VLASTITU SVADBU! Hana Huljić u jednom trenutku naglo zaustavila slavlje, doznalo se i zbog čega

Autor: Š. P.

Nakon što smo doznali da je Petar Grašo zaplakao u crkvi čuvši zborsku izvedbu pjesme “All You Need is Love” te da su mladenci za prvi ples odabrali još jednu pjesmu Beatlesa, “Here, There and Everywhere”, procurio je još jedan važan detalj s “vjenčanja godine” – mladenka Hana Huljić u jednom je trenu u restoranu Adriatic prekinula svadbeno slavlje.

Razlog je prijenos Dore 2022., odnosno, nastup Mije Dimšić, koja je s Hanom prijateljica već godinama. Mia je, naime, i prije natjecanja slovila za favorita, a kad su krenula javljanja iz HRT-ovih studija te bodovanje pjesama, svatovi su upalili HRT i počeli navijati za Miju.

“Hana je zaustavila svadbu kad je počelo glasanje na Dori da bi me svi podržali!”, priznala je Mia Dimšić za 24sata. Dodala je i da je za taj prijateljski čin dobila dokaz – neki su joj uzvanici, dok je slavila pobjedu u Opatiji, poslali video zapise iz kojih je vidljivo da ni u “najvažnijem danu u životu” Hana nije zaboravila na svoju prijateljicu.

View this post on Instagram A post shared by Hana Who (@hana.huljic)

Inače, Hana, Mia i vjenčana kuma Domenica su nerazdvojni trio. Često se druže i objavljuju zajedničke fotografije na društvenim mrežama, a s obzirom na to da su sve tri glazbenice, nerijetko i surađuju.









View this post on Instagram A post shared by Hana Who (@hana.huljic)









Mia upravo zbog Dore nije mogla nazočiti “vjenčanju godine”, a prije uzbudljivog vikenda medijima je najavila da će na svadbu “upasti” virtualno. Znajući da je jedan od favorita, Hana ju je odlučila boriti na svadbi, vjerojatno ni ne sluteći da će dobiti još jedan razlog za slavlje.

“Užasno se veselim Torinu, nisam još nikad bila, veselim se zobg toga što Laura Pausini i Mika, moji veliki idoli, vode Eurosong ove godine, a tu je i Maneskin… I Mahmood čija mi je pjesma prekrasna, tako da mislim da ću cijelo vrijeme biti zaslijepljena zvijezdama!”, rekla je uzbuđena Mia Dimšić neposredno nakon pobjede na Dori.