Predviđali su joj da će ostati zauvijek šepava: Danas živi u dvorcu Marije Terezije i ima milijune

Autor: G.B.

Srpska pjevačica Dragana Mirković najavila je koncert u Zagrebu za 3. svibnja 2024. godine. Nakon Aleksandre Prijović i Lepe Brene, tako će još jedna folk zvijezda nastupati u zagrebačkoj Areni. Mirković, inače jedna od najvećih regionalnih pjevačica, iduće godine slavi jubilarnih 40 godina karijere. “Ja se baš radujem što imamo koncert za jubilej. Nije li to divno?”, započela je Dragana, koja je već godinama na samom vrhu estrade u susjednoj Srbiji.

Sve što je u životu postigla duguje isključivo glasu, talentu, dobrim pjesmama, ali i bezuvjetnoj podršci roditelja Jelice i Predraga i sestre Dušice.

Slavna pjevačica rođena je na današnji dan 1968. godine u selu Kasidol nadomak Požarevca u šesteročlanoj obitelji koju su činili djed, baka, otac, majka i sestra Dušica. Upravo je djed Dragutin “kriv” za Draganinu glazbenu karijeru. Naime, ona je još kao djevojčica uživala u njegovoj harmonici. No, nije sve u njenom djetinjstvu bilo idilično. Kad je imala samo godinu dana, primijetili su da ima iščašene kukove. Predviđali su da će imati jednu nogu kraću, a do druge godine je bila u bolnicama, na operacijama i u gipsu. Zbog tog nemilog događaja iz djetinjstva, do tinejdžerskih dana je imala probleme.

View this post on Instagram A post shared by @estradni.arhiv









Zbog bolnice je dugo imala noćne more

“Roditelji su mi bili očajni, majka je puno plakala. Bila je tragedija imati žensko dijete koje neće moći lijepo hodati. Naš stari kum joj je rekao: ‘Nemoj plakati, to dijete će biti nešto posebno’. Do druge godine bila sam po bolnicama, dugo u gipsu, na terapijama, odvojena od majke jer joj nisu dopuštali da bude sa mnom. To je veliki grijeh prema djeci što nisu s majkom dok leže u bolnici bespomoćna. Za mene je to bila strašna trauma, dugo sam se plašila bolnice, imala sam noćne more. Ružni snovi potrajali su do tinejdžerskih dana”, ispričala je jednom prilikom Dragana Mirković.

Inače, Dragana sa suprugom Tonijem, sinom Markom i kćeri Manuelom živi u zamku Ebenfurth. Interijer dvorca su supružnici zajedno sređivali, a odabirom namještaja se većinom bavio Toni. Zanimljivo, njihov je dom želio kupiti šeik za čak 200 milijuna eura, ali je Dragana ljubazno odbila njegovu ponudu. Jedna od najzanimljivijih činjenica o dvorcu jest da je u njemu nekada živjela Marija Terezija. Krajem 17. stoljeća ona je često boravila u njemu, a Dragana je izuzetno ponosna na luksuznu nekretninu.