‘PRAVDA ZA PAULINU! LIK JE ŽENI PIJAT ZABIJA U GLAVU’: Gledatelji prozivaju produkciju RTL-a, traže procesuiranje i kazne

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Na farmi Siniše Markovića, franjevca trećeg svjetovnog reda, došao je dan velike odluke, koju je on s radošću dočekao. Naime, Siniša je morao izabrati koju će od tri dame poslati kući, a između Vesne, Martine i Pauline s veseljem je dočekao izbaciti Paulinu.

Večer prije izbacivanja Pauline bilo je tenzija između nje i Siniše i to kod njegove sestre na proslavi, gdje je Paulina siniši bacila tortu u lice, a on joj to nije zaboravio.

Oko za oko, zub za zub

Ujutro je damama donio ostatke torte. Nosio je tri tanjura. Prvo je poslužio Martinu, zatim Vesnu, a onda je došao do Pauline i snažno tortu pritisnuo na njeno lice te joj rekao da napusti firmu.





“Molim te napusti moju farmu. Ispadaš”, rekao je Paulini nakon što joj je pritisnuo tortu. “To ti je po Mojsijevom zakonu – oko za oko zub za zub”, rekao je Siniša Paulini, no ona mu nije ostala dužna.

“Slušaj, ti nisi ništa! Ti si običan…Taj križ skini i ne sramoti crkvu, jesi čuo?! Ne sramoti crkvu i ljude koji idu u crkvu ti si antikrist”, vikala je Paulina, a on joj je rekao da joj je sve rečeno i da napusti farmu. “Iz duše hvala”, dobacila je Paulina.

“Podržavam što je Siniša bacio tortu u facu Paulini. Na njegovom mjestu isto bi ja to uradila”, rekla je Martina, dok je Vesna komentirala kako smatra da se Siniša nije trebao spušati na Paulinin nivo. Vesna je pokušala smiriti situaciju te je pomogla Paulini da spakira svoje stvari.

“Zar je nasilje postalo normalno u društvu?”

Ova scena uznemirila je velik broj gledatelja. Javila nam se čitateljica koja je podijelila s nama nekoliko komentara gledatelja na društvenim mrežama, potpuno osupnuta viđenim, baš kao i gledatelji. Naime, mnogi su osudili Sinišino ponašanje, smatraju da je riječ o nasilju nad ženom te prozivaju produkciju RTL-a i traže kažnjavanje.

“Zgrožena sam onim što sam vidjela u showu “Ljubav je na selu”. Što se to događa na televiziji, točnije na RTL-u? Kakvo je to nasilje nad ženama u serijalu ” Ljubav je na selu”?? Da farmer onako ponizi ženu?? Da bude nasilan i bezobrazno joj nabije tortu u lice? Pa to gledaju naša djeca!! Zar je RTL postala televizija koja promiče nasilje, ponižavanje i maltretiranje žena javno?? Sramota. Zar je nasilje postalo normalno u društvu? Iskreno se nadam da će se javiti udruge žena koje će tražiti sankcioniranje. Pa pogledate komentare, cijela zemlja je u šoku!!!! Prvo promicanje nacizma, sad nasilja. Pa što slijedi?!” pita se čitateljica.

U nastavku donosimo neke od komentara gledatelja koji su svoje nezadovoljstvo iskazali putem više platformi. U međuvremenu, članak s videom na kojemu Siniša Paulini gura tortu u lice postao je nedostupan na stranici RTL-a.









Vezano uz prigovore gledatelja, poslali smo upit RTL-u, čiji ćemo odgovor objaviti po primitku.