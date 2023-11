Prava zimska čarolija na zapadu Zagreba: Samo je jedno klizalište u gradu koje ima baš sve!

Zagreb je poznat po svojoj bogatoj kulturnoj baštini, a među brojnim događanjima u ovo doba godine najviše po Adventu, jednoj od najprepoznatljivijih zagrebačkih turističkih manifestacija. Brojni građani već navikli na manifestacije u centru grada, koje sa sobom nažalost nose gužve i probleme s parkiranjem, ove sezone moći će uživati i na zapada Zagreba, za što se pobrinuo prvi hrvatski trgovački centar nove generacije – zagrebački Z Centar.

Zimska čarolija kulminirat će na jedinstven način u srcu zapada Zagreba, gdje je Z Centar oživljava s programom Winter Wonder’Z – nevjerojatnim spojem klasične i moderne zabave, obiteljskog uživanja i vrhunske gastronomske ponude. Među mnogima od nas su i oni koji ne preferiraju uživanje u zimskim radostima, izbjegavaju smrzavanje na otvorenim prostorima i draže su im ljetne temperature od trenutnih. No kako je Advent ipak nešto posebno, razdoblje koje izaziva radost čak i u hladnijim mjesecima, s besplatnim programom koji je Z Centar ove godine pripremio na unutarnjim i vanjskim lokacijama, vrlo vjerojatno ćete poželjeti da prosinac potraje bar do proljeća.





VELIKO KLIZALIŠTE DOSTUPNO SVIMA

Bogati adventski program počinje s prosincem, spektakularnim otvorenjem velikog klizališta koje će za posjetitelje raditi sve do 7. siječnja sljedeće godine. Z Centar već sada bilježi veliki interes građana za otvorenjem klizališne sezone na zapadu grada, naročito nakon što se pročulo da su tijekom jedne obiteljske zabave u Madridu, upravo na takvom montažnom klizalištu u vlastitom dvorištu, uživali Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez sa svojim mališanima.

Klizalište „Ice Wonderland“ pruža nevjerojatno iskustvo klizanja jer ledena površina osvijetljena je bljeskajućim svjetlima koja stvaraju bajkovitu atmosferu dok glazba u pozadini doprinosi veselom ozračju. Stoga ne propustite veliko otvorenje 1. prosinca u 17:00 sati kada će započeti pravi ledeni spektakl nastupom u umjetničkom klizanju, zabavi s Ice Wonderland pingvin maskotom na ledu i darovima za najmlađe.

BOGATI BESPLATAN PROGRAM ZA SVE UZRASTE

Winter Wonder’Z Advent ima i bogat besplatan program za sve uzraste – najmlađi će se moći zabavljati uz edukativne predstave, nastupe dječjih zborova, čitanje priča i druženju s Djedom Božićnjaka. Za to vrijeme, odrasli će moći uživati u brojnim besplatnim koncertima – akustičnom nastupu popularne pjevačice Jelene Žnidarić, ZSA ZSA-e 03. prosinca od 18 sati te poznatog vokalnog tria Gelato Sisters 16. prosinca od 19 sati.









Dječji advent u MiniPolisu također svoja vrata otvara 1. prosinca nastupom dječjeg zbora „Zagrepčanke i dečki“ u 18 sati. Roditelji i djeca će uz prethodnu rezervaciju termina u Dječjem gradu moći upoznati Djeda Božićnjaka, s njim se fotografirati i pojesti brunch, sudjelovati na „Licitarskim radionicama“, uživati u posebnom svjetlosnom spektaklu u velikom igluu na vanjskoj terasi te mnogim drugim iznenađenjima.

GASTRO DELICIJE ADVENTSKIH KUĆICA

Kada ogladne, u rustikalno ukrašenim drvenim kućicama posjetitelje očekuje bogata gastronomska ponuda. Od tradicionalnih kuhanih kobasica, fritula, germknedli i bunceka pa sve do zimskih hamburgera i fusion okusa za one koji vole probati nešto novo. Gastro delicije nudit će se svakog dana od 14 sati do 22 sata uz iznimku: petkom i subotom s produženim radnim vremenom sve do 23:00 sata. Partneri Adventa su 5th Element, Antique, Jana i Jamnica.









PRVE ČETIRI RADNE NEDJELJE

Advent je i vrijeme darivanja, a što se kupnje poklona tiče posjetitelji će također moći istražiti darove za sve generacije – od unikatnih i ručno rađenih ukrasa do trendi modnih detalja – i to čak i tijekom prve četiri prosinačke nedjelje! Božićnu i svoju novogodišnju modnu kombinaciju najlakše će pronaći u trgovinama kao što su: ANSON’S, Reserved, Mohito, Cropp, House, Sinsay, New Yorker, CCC i sl.

Dodatni detalji o adventskoj ponudi i besplatnim programima svakodnevno se ažuriraju na poveznici: https://zcentar.hr/winter-wonderz-u-z-centru-od-1-prosinca/

Program Adventa u Z Centru, poznat u ovom trenutku, navodimo u nastavku:

PETAK, 1.12.2023.

Glavni vanjski trg Z Centra:

17:00h Otvorenje Ice Wonderland klizališta

*Klizalište je otvoreno do 23:00h

SUBOTA, 2.12.2023.

Glavni vanjski trg Z Centra:

18:00 -19:00h Nastup glazbene škole El Musicante

Prvi kat centralnog objekta, Food Court

17:00h Čitaonica malenog vilenjaka powered by V.B.Z. knjižara: autorica Sanja Pilić, Volim Vrtić

NEDJELJA, 3.12.2023.

Prvi kat centralnog objekta, Food Court

10:00-10:45h Dječja predstava ”Vilenjačke priče”

Glavni vanjski trg Z Centra:

18:00-19:30h (20:00h) Zsa Zsa Acoustic

SRIJEDA, 6.12.2023.

Prvi kat centralnog objekta, Food Court

17:30-20:00h Facepainting

PETAK, 8.12.2023.

Glavni vanjski trg Z Centra

19:00-19:45h Zbor Zagrebački Anđeli

SUBOTA, 9.12.2023.

Glavni vanjski trg Z Centra

11:00-12:00h Dječji zbor Bajka

15:00-17:00h TransForm Battle u suradnji s TransForm Crew

18:00-19:00h Dječji zbor Kikići genijalci

19:00- 20:00 (20:30)h TransForm Battle finale u suradnji s TransForm Crew

NEDJELJA, 10.12.2023.

Prvi kat centralnog objekta, Food Court

10:00-10:45h Dječja predstava Orašar i mišonja

Glavni vanjski trg Z Centra

18:00-19:00h A cappella nastup A.K.A. Crescendo

PETAK, 15.12.2023.

Glavni vanjski trg Z Centra

18:00-19:00h Plesni centar Osmijeh i Free Force

SUBOTA, 16.12.2023.

Glavni vanjski trg Z Centra

19:00-20:30h Gelato Sisters

Prvi kat centralnog objekta, Food Court

17:00h Čitaonica malenog vilenjaka powered by V.B.Z. knjižara: autorica Marijana Križanović, Ovca koja je bila svoja

NEDJELJA, 17.12.2023.

Prvi kat centralnog objekta, Food Court

11:00-13:00h Slikanje s Djeda Božićnjakom i ples

SUBOTA, 23.12.2023.

Prvi kat centralnog objekta, Food Court

17:00h Čitaonica malenog vilenjaka powered by V.B.Z. knjižara: autor Hrvoje Kovačević, Čuvari tajni

*S obzirom na to da se dio programa odvija na otvorenom, podložan je promjenama, ovisno o vremenskim uvjetima.

ATRAKTIVNA PONUDA GASTRO KUĆICA:

SANTA CLAUS KUĆICA

Kobasice: hrenovka, debrecinka, domaća, ljuta kobasica, kobasica sa sirom, nuggetsi, batat, germknedle, vafli i Pop Dots, topla čokolada napitak (kinder bueno, raffaello, nutella B – ready, oreo).

BLACK PIGGY KUĆICA

Black Piggy šiš – dog, Black Piggy ćevapi, Black Piggy sarma, Black Piggy buncek, Black Piggy bacon & cheese pommes, Black Piggy Burger, fritule, vafli i Bubble Tea

FANTASY FOOD KUĆICA

Kobasice, Pulled pork, šiš-ćevapi, Churrosi

HAJSONBERG KUĆICA

Hajsonberg craft pivo, hamburger, cheeseburger, dječji sendviči, banana u čokoladi, dječji punč i kakao

IGUANA KUĆICA

Kuhani gin i fritule

TRGOVAČKE KUĆICE S RAZNOLIKIM PONUDAMA:

NJOFRA SHOP : Očekuje vas širok asortiman, od igračaka za najmlađe do elektronike za malo starije, te proizvoda za uređenje doma, vrta, njegu i zabavu. Bez brige oko pakiranja, jer se Njofra shop brine o tome – pokloni dolaze već prekrasno zapakirani, spremni za postavljanje ispod bora. Njihova prisutnost na adventu pruža posebno iskustvo kupovine s prigodnim proizvodima i neizostavnim zamatanjem poklona.