PRATITELJI ODLAZE, ALI NIJE JU BRIGA! Knoll uhvatila svjetski poznatu fotografkinju: U oskudnoj haljini uživala na modnoj reviji

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Nakon boravka u Londonu, Ivana Knoll se vratila u Los Angeles i nastavila sa svojim dobrim provodima. Sinoć je najpoznatija hrvatska, pa i svjetska, navijačica uživala na modnoj reviji dizajnera Philippa Pleina.

Knoll se već naviknula na luksuz, a novim je outfitom još jednom privukla pozornost – blještava haljina i torbica posebno se isticala.

Na reviji poznatog francuskog dizajnera susrela se s poznatom fotografkinjom, s kojom je, naravno, “opalila” i selfie.





Riječ je o Ellen von Unwerth, njemačkoj fotografkinji, autorici poznatih senzualnih fotografija brojnih ženskih pop zvijezda i modela.

Uvijek atraktivna Ivana pozornost je privukla i prekjučerašnjom objavom, fotografijama na kojima je jedva obuzdala svoje grudi.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ivana Knöll (@knolldoll)







Ipak, može se primijetiti kako njezine objave imaju manje lajkova, nego što je to bio slučaj za vrijeme Svjetskog prvenstva u Katru i mjesec nakon. Također, smanjuje se i broj njezinih pratitelja.

No, izgleda da Ivanu to uopće ne brine, a vjerojatno i nema vremena za to između silnih evenata koje pohađa.